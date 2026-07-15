В Греции расширят один из самых известных пляжей, чтобы спасти легендарное судно

Береговую линию планируют сдвинуть на 30 метров, для чего будут использованы тысячи кубометров гравия.

Власти Греции объявили о масштабном проекте по защите одного из самых известных пляжей страны – Навайо (Navagio) на острове Закинф. Как сообщает The Independent, цель работ – сохранить знаменитый затонувший корабль "Панайотис" (Panagiotis), который постепенно разрушается из-за эрозии побережья и воздействия морских волн.

О планах сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время своего еженедельного обращения, пишет СМИ. Отмечается, что проект предусматривает расширение пляжа примерно на 30 метров в сторону моря. Для этого, по данным издания Ekathimerini, планируется использовать около 45 тысяч кубометров гравия, что позволит отдалить корпус судна от волн и замедлить его разрушение.

Поясняется, что сухогруз MV Panagiotis сел на мель у побережья Закинфа еще в октябре 1980 года. Впоследствии он стал главной туристической достопримечательностью острова, а пляж Навайо – одним из самых узнаваемых мест Греции.

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В настоящее время доступ к Навайо закрыт как минимум до 31 октября. Такое решение было принято из-за опасности оползней после проверок, проведенных Греческой организацией по планированию и защите от землетрясений (OASP).

Когда именно начнутся работы по укреплению побережья, пока не сообщается.

В то же время в муниципалитете Закинфа заявили, что восстановление побережья и сохранение корабля "Panagiotis" открывает "новый этап ответственности, сотрудничества и важных преобразований" для будущего самой ценной природной достопримечательности острова.

Если раньше решения по управлению этой туристической локацией принимало центральное правительство Греции, то теперь за её дальнейшее развитие будет отвечать муниципалитет Закинфа в сотрудничестве с Национальным техническим университетом Афин.

Мэр Закинфа Георгиос Стасинопулос подчеркнул, что корабль является не только главной туристической достопримечательностью острова, но и всемирно известным символом Закинфа, который необходимо сохранить для будущих поколений.

По его словам, местные власти готовы реализовать этот амбициозный проект, чтобы обеспечить защиту природного наследия острова и создать условия для его устойчивого развития.

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