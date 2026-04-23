Эксперты назвали три самых недорогих пляжных направления в Европе, которые стоит посетить

Выделенные курорты, отобранные из длинного списка с учётом конфликта на Ближнем Востоке и негативного опыта.

Аналитики назвали три самых дешевых пляжных направления Европы, которые стоит посетить: Ираклион на острове Крит, Абериствит – в Великобритании и Неум в Боснии и Герцеговине. Эти пляжные курорты не разочаровывают, ведь нет ничего хуже, чем потратить немалые деньги на путешествие через полмира, а в результате остаться без впечатлений, пишет Travel Off Path.

Как отмечают эксперты, авторитетные туристические издания обнародовали обширный список доступных пляжных направлений в Европе. Проанализировав его, авторы отсеяли часть локаций – как из-за текущих конфликтов на Ближнем Востоке, так и из-за собственного негативного опыта.

В итоге они выделили три европейских курорта, которые действительно заслуживают внимания, даже несмотря на то, что добраться до них не всегда просто. Перед планированием путешествия, как всегда, советуют проверять актуальные ограничения и правила въезда.

Ираклион – доступные цены, красивые пейзажи

Одно из мест в списке занимает Ираклион – самый посещаемый пляжный город страны, который при этом остается доступным по ценам. Несмотря на популярность Санторини, именно Ираклион на острове Крит привлекает больше туристов. Этот город сочетает богатую историю с живописными пейзажами: здесь есть и древние руины, и просторные пляжи с видами на Средиземное море, но без толп, характерных для Афин.

Хотя в мире множество "открыточных" пляжей, многие из них имеют высокие цены. Ираклион выгодно выделяется на этом фоне, в частности благодаря пляжам Аммудара с "голубым флагом", что гарантирует их чистоту и качество.

В отличие от роскошных вилл на Санторини за $500 за ночь, здесь цены значительно доступнее:

отель 5 звезд – около $99 за ночь;

такси из аэропорта – примерно $17;

кофе – $3,50;

стритфуд – $5;

экскурсия в Кноссский дворец – $34;

пляжи – бесплатные.

Это лишь ориентировочные цены, но они хорошо демонстрируют общий уровень расходов. К тому же, в отличие от некоторых районов Афин, Грецию в целом считают безопасной для туристов.

Абериствит: валлийское побережье, которое приятно удивляет

Первая реакция многих – "где это вообще, этот Аберистуит?", и это вполне понятно, отмечают авторы. На самом деле речь идет о западном побережье Уэльса, которое часто остается вне поля зрения туристов, хотя это один из самых самобытных регионов Великобритании. Здесь значительная часть населения до сих пор говорит на валлийском языке, а побережье, которое недооценивают путешественники, может стать прекрасной альтернативой переполненному Лондону.

Аберистуит, занявший второе место, – редкое сочетание чистых пляжей с "голубым флагом" и доступных цен. Город имеет молодежную атмосферу благодаря университету, поэтому здесь легко найти недорогие бары и заведения общественного питания, не теряя при этом аутентичности местных пабов.

Ориентировочные расходы:

отель рядом с замком Аберистуит – $155 за ночь;

кофе – $3;

пиво – $4,50;

поезд из Лондона – $95;

посещение замка – бесплатно;

пешеходные маршруты вдоль побережья Ceredigion Coast Path – бесплатно.

Несмотря на громкие заголовки о Лондоне, туристы в целом считают Великобританию безопасной для путешествий.

Неум: малоизвестное направление Европы

Одна из европейских стран, которая до сих пор остается в стороне от массового туризма, имеет всего около 20 км побережья. Но именно на этом небольшом участке с белыми городками и бирюзовыми бухтами скрывается настоящая жемчужина.

Речь идет о Боснии и Герцеговине, которая более известна своими старинными городами и сложной историей. Впрочем, в последние годы страна активно меняет имидж, и туристы открывают для себя ее морской курорт – Неум, возглавивший "тройку".

Это единственный город страны на побережье Адриатики, расположенный примерно в часе езды от города Дубровник. В отличие от переполненных курортов по ту сторону границы, Неум предлагает более спокойный отдых.

Ориентировочные расходы:

отель 4 звезды – $70 за ночь;

кофе – $2;

пиво – $2;

ужин на двоих – $30;

общественный транспорт – $1,80 за поездку;

муниципальные пляжи – бесплатные.

Стоит учесть, что некоторые отели имеют собственные пляжные зоны с ограниченным доступом для посторонних.

Учитывая положительные изменения в стране, туристы отмечают, что Босния и Герцеговина в целом является безопасной для посещения, за исключением отдельных районов столицы Сараево.

