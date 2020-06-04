Нацгвардия усилила патрулирование побережья Азовского моря

Побережье патрулируют пешие наряды и автопатрули правоохранителей.

Побережье Азовского моря начали усиленно патрулировать патрули Национальной гвардии с первого дня лета.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"С 1 июня в большинстве областей Украины состоялся очередной этап ослабления карантина: заработали спортивные залы, учреждения образования, обновилось пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между областями. Также ослабление карантинных ограничений предусматривает возможность посещения гражданами водоемов и зон отдыха вблизи них", - говорится в сообщении.

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В ведомстве объясняют, что пляжи и зоны отдыха, которые расположены на побережье Азовского моря, были усилены гвардейскими нарядами 12-й бригады оперативного назначения. Речь идет о пляже Мариуполе, Мелекино, Белосарайской косе и Ялте.

"С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали пункты питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", – отметил заместитель командира воинской части 3057 подполковник Сергей Загреба.

Патрулирование побережья продлится до окончания курортного сезона.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве призвали временно не купаться в Черном море на одесских пляжах.

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