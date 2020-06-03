В Минздраве призвали временно не купаться в Черном море на одесских пляжах
Украинцев призвали временно отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы.
К такому выводу пришли в Минздраве после проверки пляжных зон отдыха города.
"ГУ "Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 25-26 мая 2020 года во всех определенных контрольных точках Одессы. По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям", - говорится в сообщении.
Читайте также"Будут отдыхать чуть ли не стоя": эксперт спрогнозировал, что будет на морских курортах Украины этим летом
В связи с этим рекомендуется "воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения" с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.
Как сообщал УНИАН, ранее были названы самые безопасные пляжи Европы для отдыха в условиях коронавируса.
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.