Весна пришла: в дендропарке на Закарпатье начали цвести первые крокусы (фоторепортаж)

Дендропарк "Березинка" расположен менее чем в 8 километрах от Мукачево.

После затяжной и чрезвычайно холодной зимы 2026 года в Украину наконец пришла весна – и природа постепенно пробуждается, радуя пением птиц и цветением первых цветов.

В частности, на днях в дендропарке "Березинка", расположенном недалеко от города Мукачево в Закарпатской области, началось цветение крокусов, также известных под названием шафран Гейфеля.

В минувшие выходные первые посетители уже поехали в парк, чтобы насладиться этим невероятным зрелищем, когда фиолетовый ковер постепенно начал покрывать землю, и, конечно же, сделать фото на память.

Среди них был и фотокорреспондент УНИАН.

Дендропарк "Березинка" в Закарпатье – как добраться

Дендрологический парк местного значения "Березинка" расположен менее чем в 8 километрах от города Мукачево Закарпатской области, поэтому на собственном автомобиле или на такси туда можно добраться менее чем за 20 минут.

Информации о работе дендропарка в открытых источниках немного. По последним данным, он открыт в будние дни с 8:00 до 17:00, тогда как в выходные могут быть определенные ограничения на вход – тогда в приоритете организованные экскурсионные группы.

Вход на территорию парка бесплатный, но если ехать в составе туристической группы, то услуга будет уже платной, в зависимости от цен организаторов тура.

Где еще полюбоваться весенними цветами в Украине

Разумеется, одним из самых известных мест Украины для любования крокусами является село Колочава, также в Закарпатье. Что стоит учесть перед посещением этого уникального села, признанного одним из лучших в мире с туристической точки зрения, читайте в нашем большом материале.

Если же вы хотите не зацикливаться только на крокусах, но и отправиться на поиски других весенних цветов, то рекомендуем вам ознакомиться с этой подборкой.

