Цветочный туризм становится все более популярным по всему миру, особенно весной, когда природа постепенно оживает. УНИАН.Туризм разбирался, куда и когда можно поехать в Украине весной, чтобы полюбоваться цветами.

Сразу должны обозначить, что так называемый цветочный туризм имеет одно весомое препятствие – сложность спрогнозировать заранее, на какую именно неделю придется пик цветения тех или иных цветов. Например, знаменитые сакуры в Мукачево традиционно активно цветут в конце апреля. Однако в прошлом году, когда весна пришла раньше обычного, эти волшебные деревья начали цвести уже в начале апреля.

Здесь выход один – быть максимально гибким и спонтанным относительно дат путешествия или же пытаться примерно вычислить усредненный вариант. С последним УНИАН.Туризм попробует вам помочь.

Карпатские крокусы

С приходом весны в Карпатах начинают цвести первоцветы. В частности, на Закарпатье уже расцвели первые подснежники. Однако по-настоящему любители походов в горы ждут цветения других весенних цветов – крокусов, или же шафрана.

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Наиболее известным и доступным местом в Украинских Карпатах для "охоты" за крокусами является музей под открытым небом "Старое село" в Колочаве, расположенный на территории нацпарка "Синевир" (Закарпатская область) – шафран Гейфеля здесь растет в огромном количестве и за ним пристально ухаживают. При этом в данном случае туристам не нужно подниматься высоко в горы, а в качестве бонуса они получают экскурсию по весьма интересному этнографическому музею.

Еще одним вариантом увидеть цветение крокусов без чрезмерных физических усилий является дендропарк "Березинка", также на Закарпатье, куда лучше всего ехать от Мукачево.

Как и в случае Колочавы, здесь большим плюсом является возможность узнать в администрации парка по телефону, начали ли уже цвести крокусы, чтобы зря не ездить.

Впрочем, есть в Украине и немало более "диких" мест для любования крокусами. В частности, речь идет о Драгобрате, Свидовце (оба Закарпатская область), Черногорском хребту и Горганах (оба Ивано-Франковская и Закарпатская области), а также горах Кукул, Кострича и Хомяк (все Ивано-Франковская область).

Однако стоит учитывать, что такие походы больше подойдут для опытных и выносливых туристов, которые имеют соответствующее снаряжение и одежду. Также в данном случае все же лучше заручиться поддержкой гидов, если вы сами хорошо не знаете местность.

Когда лучше ехать? По опыту прошлых лет, в низинах крокусы начинают цвести с конца марта, а в высокогорье Карпат цветение шафрана может продолжаться и до мая. Профильные туристические агентства, которые занимаются организацией походов в горы, уже начали предлагать туры в Карпаты на период цветения крокусов. Первые такие походы они организовывают на конец марта, а дальше есть варианты в течение всего апреля.

Закарпатские сакуры

На самом деле массовое цветение сакур в последние годы можно увидеть во многих городах Украины, в том числе и в столице. Впрочем, все же наибольшей популярностью среди украинских туристов пользуются эти волшебные деревья в Закарпатской области.

Конечно, самый известный центр цветения сакур в Украине – это Ужгород. Ежегодно во второй половине апреля в город стекаются тысячи туристов со всей страны, чтобы полюбоваться их нежным розовым цветом и наделать множество фото для соцсетей.

Впрочем, стоит быть готовым, что именно в это время в городе будет очень сложно найти доступное жилье, билеты на поезд (поэтому их стоит покупать заранее), а также места в ресторанах (тем более, что обслуживание в ужгородских заведениях в основном неспешное). Да и у самих деревьев будут собираться огромные толпы.

Как вариант, можно сместить свое путешествие на середину недели и избегать праздничных дней – впрочем, в этом году Пасха выпадает на 20 апреля, и есть высокая вероятность, что именно на эти выходные придется пик цветения сакур.

Или же вместо Ужгорода можно поехать в Мукачево – этот закарпатский город, по нашему субъективному мнению, хоть и уступает своему соседу, впрочем, именно здесь расположена одна из самых длинных сакуровых аллей Украины – она растянулась более чем на 1300 метров, или более 8 тысяч деревьев.

"Особенностью Мукачево являются также бинарные сакуры, которые цветут розово-белым цветом. Также здесь растет "бешеная" сакура, которая цветет первой, объявляя о начале весны", – рассказывали в прошлом году в мукачевской мэрии.

Когда лучше ехать? По опыту прошлых лет, активнее всего сакуры цветут на Закарпатье в 20-х числах апреля – и именно на этот период стоит ориентироваться. Да, иногда цветение смещается на неделю раньше или позже, в зависимости от того, насколько ранняя и теплая весна – например, в прошлом году эти деревья цвели на полную силу уже в первой половине апреля. Учитывая, что в этом году февраль довольно снежный и прохладный, вряд ли ситуация повторится. Однако слишком откладывать поездку тоже не стоит – в первые выходные мая сакуры обычно уже массово не цветут.

Столичные магнолии

А вот киевлян и жителей столицы каждый год радуют магнолии, массовое цветение которых обычно начинается в начале апреля.

На протяжении многих лет считалось, что главным местом цветения магнолий в Киеве является ботанический сад имени академика Фомина возле метро "Университет", попасть куда можно совершенно бесплатно.

Однако в наши дни также немалую коллекцию магнолий вырастил и главный ботсад столицы – имени Н. Н. Гришко неподалеку от станции метро "Зверинецкая". Здесь уже за вход в парк придется заплатить – по состоянию на данный момент стоимость входного билета для взрослых составляет 100 гривень.

Кроме того, магнолии можно увидеть в парках и скверах на территории всего города, однако наибольшая их концентрация все же собрана в двух ботанических садах.

Когда лучше ехать? Хотя цветение столичных магнолий обычно начинается около 10 апреля, любоваться ими можно в течение всего месяца и даже в первой половине мая – поскольку разные сорта магнолий цветут в разное время, с пиком во второй половине апреля.

Тюльпанные поля

Пожалуй, наиболее доступными для массового посещения в Украине являются тюльпанные поля – хотя бы потому что эти цветы не имеют ярко выраженного географического расположения и выращивать их очень легко как в городах, так и в окрестностях. При этом существует множество сортов и цветов тюльпанов, которые садоводы фигурно высаживают, создавая яркие ковры с удивительными узорами.

Например, в Киеве с начала мая традиционно проходит выставка тюльпанов на "Певческом поле". Каждый год там обустраивают тематические композиции с использованием дополнительных элементов.

Однако также очень хорошие тюльпановые экспозиции обустраивают на территории дендропарка "Добропарк" под Киевом, который был серьезно поврежден российскими оккупантами во время полномасштабного наступления на Киевскую область весной 2022 года. Впрочем, впоследствии работники парка сумели его восстановить.

Однако совсем необязательно ехать в столицу, чтобы полюбоваться тюльпанами – в последние годы их массово высаживают во многих других регионах Украины, от Одессы и Винницы до Ивано-Франковска и Черновцов.

Когда лучше ехать? Обычно в Украине тюльпаны массово цветут с начала мая, хотя в зависимости от того, насколько теплой является погода, это может сдвинуться на неделю туда-сюда.

Киевская сирень

Одной из главных визитных карточек туристического Киева весной традиционно считался период цветения сирени в Национальном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины.

Строительство Сирингария (так официально называется сад сирени) здесь началось еще в 1948 году, а сейчас там можно увидеть около 1500 кустов сирени более 20 видов и более 90 сортов, в том числе около сотни декоративных гибридов сирени собственной селекции работников ботсада.

Обычно в мае на входе в ботсад выстраиваются огромные очереди жителей и гостей столицы, которые хотят воочию увидеть эту красоту (и, конечно, сделать побольше фото).

А особо отчаянные посетители начинают штурмовать ботсад с самого утра, как только заканчивается комендантский час, чтобы попасть в сад сирени на восходе солнца. Поскольку так рано ботсад не работает (хотя в мае его открывают на час раньше обычного – в 7:00, но этого все равно недостаточно), люди даже пытаются перелезать через забор, из-за чего в соцсетях прокатывается волна возмущения.

Кроме того, в мае здесь можно увидеть рододендроны, азалии, пионы, каштаны и много других невероятно красивых весенних цветов.

Когда лучше ехать? Обычно пик цветения сирени в столичном ботсаду Гришко приходится на середину мая. Впрочем, когда весна ранняя, он может сдвинуться на апрель – в частности, в прошлом году первые сиреневые деревья расцвели здесь уже в 20-х числах апреля.

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Разумеется, цветение волшебных цветов не останавливается в Украине с завершением весны – дальше эстафету перенимают розы, лаванда, лилии, астры, хризантемы и не только. Но это уже другая история.

Марина Григоренко