Нельзя собирать в букеты: в Одесской области появились редкие первоцветы (фото)

В Одесской области, на территории Нижнеднестровского национального природного парка, заметили первые цветы, среди которых – редкие.

Как сообщает ученый нацпарка Наталья Товстуха, с началом весны на степных участках Нижнеднестровского НПП появились первые цветы. Многие из них являются редкими и требуют особого отношения. В частности, по словам исследовательницы, это шафран сетчатый, который охраняется на государственном (Красная книга Украины) и региональном (Перечень видов животных и растений, подлежащих особой охране на территории Одесской области) уровнях.

"Вид на северо-восточной границе ареала. Уменьшение численности вызывают распашка земель, вытаптывание, сбор на букеты, пожары и т.д.", - рассказала Товстуха.

Также, по ее словам, речь идет об оставнике одесском, который охраняется на международном (список Международного союза охраны природы), государственном и региональном уровнях. Этот вид является западнопричерноморским палеоэндемиком с дизъюнктивным ареалом.

"Одно из немногих местообитаний вида находится на склонах Карагольского залива. Ограниченный ареал, малые изолированные популяции, узкая экологическая пластичность, несоответствие горско-лесной природы вида современным условиям степи, разрушение экотопов приводят к уменьшению численности этого уязвимого вида", - отмечает ученый.

