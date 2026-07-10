Почему Хорватия подойдет не всем: украинцы рассказали о реальном опыте переезда

Несмотря на множество преимуществ, Хорватия является довольно специфическим направлением для переезда из Украины.

Хорватия считается одним из самых привлекательных туристических направлений Европы благодаря теплому Адриатическому морю, историческим городам и самобытной кухне. В то же время после начала полномасштабной войны страна стала новым домом и для тысяч украинских беженцев.

Украинская блогерша Кристина, проживающая в США, во время поездки в хорватский Сплит пообщалась с местными украинками. Основываясь на их мнениях и собственных впечатлениях, блогерша рассказала в недавнем видео о главных преимуществах и недостатках жизни в Хорватии.

Природа и архитектура

Наибольшее впечатление на автора произвели природные пейзажи и историческая застройка. Она отмечает, что в Хорватии сочетаются море, горы, старинные города и многочисленные достопримечательности, а сам Сплит поражает античным наследием и атмосферой средиземноморского курорта.

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Доброжелательные люди и поддержка украинцев

По словам собеседниц Кристины, местные жители хорошо относятся к украинцам, ведь сами пережили войну в 1990-х годах.

"Они очень хорошо понимают нашу ситуацию и искренне сочувствуют, потому что сами прошли через это. Здесь очень приветливые люди", – говорит блогерша.

Спокойный ритм жизни

Одной из особенностей Хорватии украинки называют неторопливый образ жизни. Местные жители не спешат, много времени проводят за чашкой кофе, больше внимания уделяют семье и отдыху, чем постоянной работе. Для кого-то это становится большим преимуществом, хотя людям, привыкшим к постоянному драйву, здесь может быть непривычно.

Удобный транспорт и знание английского

Блогерша обратила внимание на развитый общественный транспорт, возможность легко передвигаться без автомобиля и отсутствие языкового барьера. По её словам, английским хорошо владеют даже работники аптек и небольших заведений, что значительно облегчает жизнь иностранцам.

Высокая стоимость жизни

Из-за популярности страны среди туристов жизнь в Хорватии довольно дорогая. Кристина отмечает, что аренда жилья, продукты и питание в заведениях могут стать серьезной нагрузкой для тех, кто получает местную зарплату. Именно поэтому собеседницы блогерши рекомендуют переезд в Хорватию в первую очередь людям с высокооплачиваемой удаленной работой или собственным бизнесом.

"Хорватия – это довольно дорогая страна, если вы не ИТ-специалист, работающий удаленно. Мы, например, когда выходили из супермаркета, каждый раз оставляли там минимум 35 €", – рассказали женщины.

Курение – самый большой минус

Самым большим недостатком страны и Кристина, и украинки, проживающие в Сплите, называют массовое курение.

"Курят безбожно, курят на остановках, курят на детских площадках, курят в кафе. Кофе, сигарета, кофе, сигарета, газета", – рассказала блогер.

Бюрократия и сложная легализация

Еще одним минусом собеседницы называют бюрократические процедуры и непростой путь к получению постоянного вида на жительство. По их словам, после окончания срока временной защиты получить другой статус в стране довольно сложно, а процесс оформления документов может длиться годами.

"И в принципе страна не ориентирована на то, чтобы легализовывать здесь даже тех, кто близок по менталитету, как мы, украинцы. Поэтому это очень сложно", – отметила Кристина.

Украинцы за рубежом

Как писал УНИАН, украинка Дарья, переехавшая в Румынию, поделилась советами для соотечественников, которые также хотят поселиться в этой стране. По её словам, первым шагом является оформление временной защиты, которая даёт право на проживание, работу и медицинские услуги. Она советует сразу узнавать о языковых курсах, врачах и помощи с трудоустройством, а также активно искать жильё через сайты, соцсети и приложения.

Также мы приводили рассказ украинки о парадоксах жизни в Германии. По её словам, из-за особенностей местной системы налогообложения зарплат в некоторых случаях выгоднее сидеть дома, чем работать.

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