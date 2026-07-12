Малоизвестный бюджетный курорт в Европе умоляет туристов посетить его пляжи

Этот городок готов предложить гостям не только теплое море, но и множество исторических достопримечательностей.

Пока популярные туристические регионы Испании страдают от протестов, а Венеция ищет способы ограничить поток гостей, на другом конце Европы отдыхающим только рады. Как пишет издание Travel Off Path, турецкий город Фетхие отчаянно пытается привлечь новых гостей и запускает крупную рекламную кампанию с этой целью.

Как отмечает автор публикации, в июле реклама Фетхие появилась по всей транспортной сети Лондона. Кампания в первую очередь ориентирована на британцев, однако местные власти рассчитывают на гораздо более широкую международную аудиторию. Президент Торгово-промышленной палаты Фетхие Осман Чирали подчеркнул, что главной целью является увеличение туристического потока в регион.

Фетхие – это курортный городок на юго-западе Турции, расположенный между Анталией, Бодрумом и островом Родос. Городок удачно сочетает историческое наследие с живописными пляжами и в целом, как считает автор публикации, является одним из самых универсальных направлений на турецком побережье Средиземного моря.

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Автор советует обратить внимание на главные туристические достопримечательности Фетхие. Среди них – старый город Паспатур, античные ликийские гробницы Аминтаса, знаменитый пляж и лагуна Олюдениз, скрытый среди скал пляж "Долина бабочек", а также пляж Чалиш с многочисленными кафе и ресторанами вдоль набережной.

Фетхие, как утверждается в материале, остается более доступным, чем Бодрум, Анталия и большинство греческих островов, не говоря уже о популярных курортах Италии или Испании. По оценкам автора публикации, бюджетному туристу понадобится около 40–60 долларов в день, тогда как комфортный отдых обойдется примерно в 70–120 долларов в сутки. Стоимость проживания в трехзвездочном отеле начинается от 40 долларов за ночь, а в четырех- и пятизвездочных – от 80 долларов.

В публикации отмечается, что Турция в целом является достаточно безопасной страной для отдыха, несмотря на своих неспокойных соседей. Большинство жалоб туристов касается не насильственных преступлений, а мошенничества, которого можно избежать, если быть внимательным во время поездки.

Еще одним преимуществом страны автор называет более простые правила въезда. В отличие от государств Европейского Союза и Шенгенской зоны, Турция не вводит для иностранных туристов обязательную сдачу биометрических данных по прибытии.

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Как писал УНИАН, в Париже из-за экстремальной жары самые известные достопримечательности и музеи, включая Эйфелеву башню, Лувр и музей д’Орсе, временно сократили часы работы. Эйфелева башня будет закрываться уже в 16:00, а Лувр и д’Орсе также завершают прием посетителей раньше, чем обычно.

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