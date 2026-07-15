В Европе хотят перевести украинцев от соцзащиты в трудовую миграцию, - эксперт

Там хотят, чтобы украинцы становились полноправными членами общества: социализировались, изучали язык и работали.

Европейские страны хотят перевести украинцев с режима временной защиты в режим трудовой миграции. Об этом в эфире "Киев24" заявил глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник, отвечая на вопрос о пребывании украинцев в Европе.

Он отметил, что правительства европейских стран, в частности в Польше, рассматривают возможности для изменений в статусе временной защиты. Так, сейчас европейские страны хотят перевести людей с режима временной защиты в режим обычной трудовой миграции.

"Чтобы люди были не просто получателями помощи от государств, где они сейчас находятся, а чтобы они постепенно становились полноправными членами общества: социализировались, изучали язык, работали. С этой точки зрения я рассматриваю происходящие изменения как вполне нормальные и логичные", – сказал Воскобойник.

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Говоря о том, что украинские власти обращаются к правительствам европейских стран с просьбой ограничить предоставление статуса временной защиты мужчинам, он отметил, что это "вполне понятное решение со стороны наших властей".

"Ведь дело не только в том, что нам нужны люди для армии, – нам нужны люди, которые будут работать здесь, в Украине. Ведь нам физически не хватает рабочих рук", – подчеркнул глава Офиса миграционной политики.

Да, говорит он, скорее всего, для украинских мужчин действительно в той или иной степени будет ограничена возможность получать временную защиту.

"Но хочу успокоить всех: это не коснется тех украинцев и тех украинских мужчин, которые уже сейчас находятся в Европе. Это не отменяет возможность для украинских мужчин получать другие правовые статусы для пребывания в странах ЕС и для въезда в страны ЕС", – сказал Воскобойник.

Он добавил, что это могут быть рабочие или студенческие визы, воссоединение с семьей и прочее. То есть украинские граждане будут пользоваться не только временной защитой.

Ограниченное решение ЕС

Как сообщал УНИАН, страны Европейского Союза поддержали продление до 4 марта 2028 года действия механизма временной защиты для украинских граждан, выехавших в страны ЕС из-за войны.

В то же время этот статус продлевается для тех, кто уже находился в странах ЕС. Защита не будет предоставляться военнообязанным мужчинам, которые только что прибыли из Украины.

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