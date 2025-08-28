Эксперты говорят, что лоукостер пытается сделать штрафы для пассажиров важной частью своего дохода.

Ирландский лоукостер Ryanair планирует увеличить бонусы для своих сотрудников за выявление пассажиров со слишком большим багажом. Об этом пишет Express со ссылкой на заявление исполнительного директора авиакомпании Майкла О'Лири.

Он в частности сообщил журналистам, что с ноября компания повысит бонусы за выявление пассажиров с избыточным багажом - с нынешних 1,50 евро до 2,50 евро за каждого пойманного нарушителя. При этом будет отменен потолок для накопленных таким образом бонусов, который сейчас составляет 80 евро в месяц.

Как пишет Express, в компании Ryanair действуют очень строгие правила перевозки багажа, за нарушение которых пассажирам грозят штрафы в сумме до 85 евро. При этом самый дешевый тариф предусматривает возможность взять с собой только одну небольшую сумку, которая помещается под сиденьем.

О'Лири подчеркнул, что он "абсолютно не извиняется" за то, что его подчиненные вылавливают "нарушителей системы".

"Я хочу, чтобы наши специалисты по наземному обслуживанию разоблачали людей, которые обманывают систему. Меня до сих пор удивляет количество людей с рюкзаками, которые думают, что пройдут через ворота, а мы не заметим их рюкзак. Мы это сделаем, а за рюкзак заплатите вы", - сказал директор авиакомпании.

Между тем редактор туристического журнала Which Travel Рори Боланд отметил, что "заработок на багаже" подозрительно становится все более важной частью бизнес-модели Ryanair.

"Это включает выставление штрафов у выхода на посадку. Пассажиры, конечно, должны соблюдать правила, но частые изменения этих правил и множество различных тарифных пакетов - с разным количеством разрешённого багажа - которые Ryanair пытается предложить пассажирам, могут сделать это невероятно запутанным. (...) Эта всё более запутанная система является несправедливой по отношению к пассажирам", - отметил он.

