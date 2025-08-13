Буйный путешественник отделался общественными работами.

В начале 2025 года ирландский лоукостер Ryanair объявил войну буйным пассажирам, срывающим рейсы. Тогда стало известно, что перевозчик подал судебный иск на сумму 15 тысяч евро против пассажира, сорвавшего один из рейсов.

Вскоре стало известно, что для Ryanair это будет не единичный случай – с лета 2025 года авиакомпания ввела огромные штрафы для дебоширов на борту.

Тем временем, 13 августа 2025 года лоукостер объявил, что шерифский суд Эдинбурга (Шотландия) признал виновным недисциплинированного пассажира, который нарушил порядок на рейсе RK5593 из Эдинбурга на Лансароте (Испания) 5 июля 2024 года вскоре после взлета – он курил, употреблял алкоголь и оскорблял других пассажиров на борту. Этот пассажир был одним из трех пассажиров, чье непростительное поведение вынудило пилота вернуться в Эдинбург, "в результате чего 6 членов экипажа и 178 пассажиров, многие из которых путешествовали на отдых с семьей, пострадали от неоправданных неудобств".

Также стало известно, что суд вынес этому пассажиру постановление о наказании в виде 225 часов общественных работ.

"Мы приветствуем постановление шерифского суда Эдинбурга о наказании в виде 225 часов общественных работ, вынесенное этому пассажиру. Это лишь одно из многочисленных последствий, с которыми столкнутся пассажиры, нарушающие порядок полетов, в рамках политики нулевой терпимости Ryanair. Мы надеемся, что это решение будет способствовать дальнейшему снижению уровня деструктивного поведения на рейсах, чтобы пассажиры и члены экипажа могли путешествовать в комфортной и уважительной обстановке", – заявил представитель Ryanair.

Другие инциденты с пассажирами Ryanair

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2025 года Ryanair также подала в суд на пассажира, который выдавал себя за дипломата ООН и словесно оскорблял членов экипажа во время рейса в Испанию.

Тем временем, летом 2024 года самолет авиакомпании пришлось посадить на полпути из Агадира (Марокко) в Лондон (Великобритания) из-за массовой драки пассажиров за места.

В свою очередь босс Ryanair Майкл О'Лири потребовал ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе, чтобы пассажирам наливали не больше двух напитков в ожидании рейсов. По его словам, туристы успевают напиться еще до взлета, а потом срывают рейсы.

