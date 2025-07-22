Ryanair рассматривает возможность увеличения премии сотрудникам за выявление пассажиров с негабаритным багажом.

На фоне того, как популярные европейские бюджетные авиаперевозчики пытаются адаптироваться к идее Европарламента стандартизировать нормы бесплатного провоза багажа, пассажиры подвергаются более жестким проверкам в аэропортах.

Как пишет The Express, ирландский лоукостер Ryanair рассматривает возможность увеличения премии, выплачиваемой сотрудникам за выявление пассажиров с негабаритным багажом. По словам руководителя авиакомпании Майкла О’Лири, увеличение премии призвано удержать тех, кто нарушает правила и вызывает задержки рейсов.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники авиакомпании получают 1,50 евро за то, что препятствуют пассажирам, пытающимся пронести на борт слишком большой багаж.

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"Мы полны решимости искоренить проблему негабаритного багажа, которая задерживает посадку и явно несправедлива по отношению к более чем 99% наших пассажиров, соблюдающих наши правила провоза багажа", – говорится в заявлении Ryanair.

При этом в авиакомпании добавили, что сборы за провоз негабаритного багажа платят лишь незначительное меньшинство пассажиров.

"Наше послание этим 0,1% пассажиров простое: пожалуйста, соблюдайте наши правила провоза багажа, иначе с вас будет взиматься плата при регистрации или у выхода на посадку", – заявили в Ryanair.

Стоит отметить, что Ryanair – далеко не единственная авиакомпания, которая поощряет персонал за выявление пассажиров с негабаритным багажом. Как пишет avianews.com, также к такой практиче прибегает британский бюджетный перевозчик easyJet.

Как выяснилось из утечки внутренней переписки, которая просочилась в британскую прессу, наземный персонал компании Swissport, обслуживающей рейсы easyJet в ряде британских аэропортов, получает денежные бонусы в размере 1,2 фунта стерлингов (около 1,4 евро) за каждый чемодан, признанный слишком большим для провоза в салоне самолета.

Отмечается, что электронное письмо с указаниями разослали сотрудникам Swissport еще в ноябре 2023 года, однако программа поощрения действует до сих пор.

Похожая практика применяется и в других аэропортах, где рейсы easyJet обслуживает оператор DHL Supply Chain. Там размер премии не разглашается, но упоминается как "номинальное вознаграждение".

Таким образом, если пассажир приходит на посадку с ручной кладью, которая имеет большие размеры или вес, чем разрешено правилами, его сумку отправляют в багажное отделение, а сам он платит штраф 48 фунтов стерлингов (около 55 евро). Часть этой суммы получает тот сотрудник, кто первым заметил "нарушителя".

"Противостоять людям с лишним багажом – это то же самое, что бороться с безбилетниками. Люди агрессивно реагируют, особенно если это веселая компания на мальчишнике, и ты им говоришь, что теперь они должны доплатить больше, чем стоили их билеты", – пожаловался один из бывших сотрудников Swissport.

Тем временем, сам факт существования денежного стимула за "пойманные чемоданы" вызвал волну критики. Пассажиры считают, что авиапутешествия превращаются в ловушку, где за любую мелочь приходится доплачивать.

Как бесплатно провезти ручную кладь – советы туристам

Как сообщал УНИАН, ранее туристам с рюкзаками рассказали о гениальном способе сэкономить на оплате багажа, который идеально подойдет для людей, путешествующих в компании.

Тем временем, ранее туристка из Великобритании "утерла нос" Ryanair с помощью мешка для мусора: когда ее чемодан лишь немного превысил нормы провоза багажа, она нашла гениальный выход из ситуации.

Другой пассажир Ryanair придумал, как пронести на борт самолета багаж на 20 килограммов. Для этого ему понадобился вакуумный упаковщик.

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