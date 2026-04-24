Сказочная лагуна среди скал: в Уэльсе туристы нашли уникальное место для отдыха

Скрытая голубая лагуна - идеальное место для купания на природе.

В небольшой деревне Абереидди в графстве Пембрукшир, что в Уэльсе, скрывается таинственная лагуна, откуда открываются невероятные виды на океан и пышную зеленую местность за ним. Об этом пишет Mirror.

Пляж в Абереидди летом привлекает толпы туристов, ведь он популярен среди любителей снорклинга, каякинга и пеших прогулок, однако именно это место кажется его более тихим собратом.

"Темный песчаный берег, усыпанный галькой и скалами, не создает такой же спокойной атмосферы, какую излучает уединенная лагуна", - отмечается в материале.

Лагуна находится чуть севернее пляжа, на территории бывшего действующего карьера. До 1910 года она служила основным карьером для добычи сланца компании St Brides Slate Company. Именно этот сланец придает воде такой голубой оттенок.

"Сейчас самым популярным занятием здесь являются прыжки с высеченной в скале выступки. Некоторые люди используют эту платформу для прыжков в глубину, хотя оба вида развлечений требуют осторожности, поскольку окружающая территория усеяна неустойчивыми скалами и сланцем", - добавляют в Mirror.

Также на вершине скалы, откуда открывается вид на сверкающие воды внизу, стоит несколько разрушенных сооружений карьера. Рядом с ними находятся здания, которые, скорее всего, служили коттеджами для рабочих, а также дом бригадира и склад взрывчатых веществ.

"Хотя лагуна уже не является такой скрытой жемчужиной, какой была когда-то, и в разгар туристического сезона здесь может быть довольно людно, лучше всего посетить это место вне школьных каникул, чтобы насладиться более спокойным отдыхом", - советуют в издании.

Впечатления посетителей

Один из недавних посетителей описал это место как "зрелище". В частности, на TripAdvisor он написал:

"Какое чудо, настоящий пляж, бухта с захватывающими видами, подняться на холм легко, а вид на лагуну просто потрясающий. Не пропустите".

Другой поделился:

"Настоящий сюрприз! Эта лагуна, расположенная в пяти минутах ходьбы от прекрасного пляжа, отличается от других. Она находится в потрясающем месте с великолепными видами. Зеленая вода, глубокая и прозрачная, довольно холодная! Есть места, откуда можно прыгнуть, но нужно знать, что вы делаете!"

Еще один турист написал:

"Мы приехали на закате, и созерцание заката над лагуной было потрясающим; это место действительно стоит посетить. Нужно припарковаться возле пляжа, а затем пройти 5 минут вверх по крутому, болотистому холму, чтобы добраться до лагуны, поэтому обязательно наденьте прочную и удобную обувь".

Как писал УНИАН, на Фарерских островах есть туннель с единственным в мире подводным перекрестком. Он находится в туннеле Эйстурой, который открыли в декабре 2020 года и который значительно сократил время в пути между различными островами архипелага.

Также сообщалось, что в Испании есть городок с домами, которые будто висят в воздухе. Исторический центр этого города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его средневековую атмосферу дополняют важные культурные объекты.

