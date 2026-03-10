Британский эсминец HMS Duncan отражал атаки дронов и ракет у побережья Уэльса

Экипаж справился с каждым вызовом и успешно применил все уровни обороны, заявил командир корабля по итогам учений.

Королевский флот Великобритании испытал свои самые современные системы вооружения. Во время учений у побережья Уэльса британский эсминец HMS Duncan отражал атаки дронов и ракет.

Как сообщает UK Defence Journal, учения под названием "Sharpshooter" ("Снайпер") длились 72 часа. Во время них военные отрабатывали противодействие атакам дронов, ракет и другим угрозам. Таким образом была проверена обороноспособность корабля в экстремальных условиях.

Дроны и ракеты как угроза для HMS Duncan

В рамках учений 152-метровый HMS Duncan столкнулся с множеством угроз. Экипажу пришлось отражать рои дронов, летевших со скоростью до 200 км/ч. Имитировали также атаки крылатыми и баллистическими ракетами.

В рамках сценария задействовались и беспилотные плавсредства, так называемые Hammerheads. Они могут плыть со скоростью до 80 км/ч.

Современные системы вооружения в действии: что показали учения

Для отражения атак британский эсминец использовал несколько систем вооружения. В частности, в ход пошли ракеты Martlet, тяжелые пулеметы, система ближней защиты Phalanx и 114-мм пушка на борту корабля. Кроме того, в рамках учений провели виртуальное тестирование противовоздушной системы Sea-Viper.

Командир корабля Дэн Ли похвалил работу своей команды:

"Экипаж справился с каждым вызовом и успешно применил все уровни обороны".

Вызовы для экипажа HMS Duncan

Помимо внешних угроз, экипаж также должен был справиться с внутренними чрезвычайными ситуациями. Речь идет о пожарах и повреждениях корабля.

Как сообщило военно-морское командование Великобритании, в течение отработки различных сценариев корабль находился в так называемом режиме обороны, который предусматривает круглосуточную высокую боевую готовность.

Отмечается, что учения у побережья Уэльса проводились в сотрудничестве с компаниями QinetiQ и Inzpire. В целом эсминец Duncan смог нейтрализовать пять воздушных целей и потопить два надводных БПЛА Hammerheads.

HMS Duncan – характеристики

HMS Duncan – шестой из высокопроизводительных эсминцев класса Daring, Type 45, предназначенных для противовоздушной обороны. Он является одним из самых современных военных кораблей в мире.

Экипаж ракетного эсминца насчитывает более 200 человек. Корабль базируется на военно-морской базе в Портсмуте.

Корабль спроектирован прежде всего для противовоздушной обороны. Его главная задача – защита авианосных групп или десантных соединений от атак с воздуха.

Главное оружие корабля – ЗРК Sea-Viper. Система включает радар SAMPSON и пусковые установки Sylver на 48 ракет Aster 15 (ближнее действие) и Aster 30 (дальное действие – до 120 км).

Также он оснащен 114-мм пушкой BAE Systems Mark 8, двумя 30-мм автоматическими пушками и системами ближнего боя Phalanx CIWS.

Кроме того, эсминец может быть оснащен ракетами Harpoon или более современными NSM и имеет ангар для вертолета Wildcat или Merlin.

Водоизмещение корабля составляет примерно 8 000 – 8 500 тонн. Его длина – 152,4 метра. Он может развивать скорость более 30 узлов (56 км/ч).

