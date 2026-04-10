Настоящие жемчужины: 5 древних городов Европы, о которых мало кто слышал

В Европе есть города, которые могут стать альтернативой Старому Свету.

Хотя отдых на средиземноморских пляжах и в Швейцарских Альпах и очарователен, главная причина, по которой мы все год за годом съезжаемся в Европу, – это непревзойденное очарование Старого Света, пишет Travel off Path.

В статье отмечается, что ничто так не ускоряет сердцебиение, как вид средневекового замка на далеком холме или прогулка по средневековому лабиринту Старого города.

Поэтому издание рассказало о 5 настоящих старинных жемчужинах, о которых большинство туристов еще не слышали:

1. Пула, Хорватия

Расположенная на том же побережье Адриатического моря, но за сотни километров от туристической "выгребной ямы", куда в этом сезоне устремятся большинство путешественников, Пула – это прекрасная альтернатива Старому Свету.

Добавляется, что здесь есть идеальные пляжи с белым галечным песком, омываемые бирюзовыми водами, непринужденная средиземноморская атмосфера, дома в венецианском стиле пастельных тонов с зелеными ставнями и террасами, где подают морепродукты, а также римское наследие, подкрепляющее все это.

Кроме того, в городе находится один из наиболее хорошо сохранившихся римских амфитеатров, которые до сих пор стоят в Европе.

"Если вас поразил Колизей в Риме, подождите, пока вы увидите почти идеально сохранившуюся эллиптическую арену в Пуле, все четыре стороны которой остались целыми, построенную еще в I веке нашей эры", – отмечает автор статьи.

2. Луго, Испания

Скрытый в чрезвычайно недооцененном северо-западном испанском регионе Галисия, город Луго является забытым форпостом Древнего Рима, о существовании которого большинство поклонников Римской империи даже не подозревают.

Хотя в Европе, вероятно, есть тысячи укрепленных городов, окруженных средневековыми стенами, но здесь нет ни руин, ни следов храмов или городских стен, которые бы указывали на то, что когда-то здесь было.

Полная прогулка по этой территории, находящейся под охраной ЮНЕСКО, составляет около 2,1 км. Отмечается, что в спокойном темпе ее можно пройти примерно за 40 минут, а с вершины стен открываются удивительные виды на старые улицы Луго, напоминающие сетку, усеянные площадями и старинными церквями.

В центре этого лабиринта над старыми крышами из красной черепицы возвышается монументальный собор Санта-Мария: еще одна достопримечательность, занесенная в список ЮНЕСКО, это выдающийся образец романской архитектуры с более поздними готическими и барочными дополнениями.

3. Пловдив, Болгария

Болгария, возможно, не первая страна, которая приходит на ум, когда речь заходит о римском наследии, но именно здесь расположено одно из важнейших городов бывшей империи.

Изначально город был известен как Филиппополис, входил в состав провинции Фракия и располагался непосредственно на главной римской дороге, соединявшей Адриатическое море с Константинополем (современный Стамбул).

Как рассказывается в статье, это было большое поселение, в котором были форум, термы, амфитеатр и целый ипподром, и все это до сих пор частично видно в районе Старого города, выглядывая из-за современных витрин и тротуаров, словно полузакопанное прошлое.

Отмечается, что Пловдив – это настоящая мечта для прогулок, с его мощеными улицами и красочными зданиями с крытыми балконами.

Самой захватывающей достопримечательностью, без сомнения, является греко-римский театр, возвышающийся на холме с панорамным видом на город.

4. Оранж, Франция

Оранж – небольшой городок в глубине Прованса, где имеются удивительно хорошо сохранившиеся руины римского театра.

Издание сообщило, что этот скромный объект, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, не лишился стен сцены, в отличие от большинства римских театров, подвергшихся разрушениям в течение последних двух тысячелетий. Здесь до сих пор стоит в полном объеме задняя стена высотой 37 метров, украшенная нишами и коринфскими колоннами.

5. Равенна, Италия

Равенна, бывшая столица Западной Римской империи, – это ворота в палеохристианскую Европу, о существовании которой вы даже не подозревали.

В публикации рассказывается, что улицы города изобилуют одними из самых древних и захватывающих памятников позднеримского мира, где базилики VI века сияют яркими мозаиками, пережившими целые империи.

Кроме того, в базилике Сант-Аполлинаре-Нуово удивительный цикл из 26 мозаичных панно рассказывает историю Нового Завета в ярких красках. Это также одна из самых ранних художественных попыток "иллюстрировать" Священное Писание.

Еще на другом конце города величественная базилика Сан-Витале привлекает к себе внимание своими всемирно известными портретами императора Юстиниана и императрицы Феодоры, выполненными из стеклянных плиток, которые и спустя 1500 лет все еще неземно отражают свет.

