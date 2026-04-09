На Пхукете туристов предупредили о новой опасности в море

Туристов предупредили об опасности после того, как у популярного пляжа на тайском острове Пхукет зафиксировали появление десятков ядовитых медуз. Как пишет The Independent, отдыхающих призвали быть особенно внимательными и соблюдать осторожность во время пребывания в воде.

По сообщениям, около 20-30 медуз заметили у поверхности воды, после чего их вынесло на берег в заливе Сиам-Бей на острове Рача-Яй. Об инциденте сообщили сотрудники, отвечающие за охрану этой территории, что стало основанием для официального предупреждения со стороны морских исследовательских служб.

Специалисты идентифицировали медуз как аурелий (Aurelia sp), более известных как "лунные медузы" – вид, который довольно часто встречается в местных водах. Хотя их яд считается относительно слабым и не представляет угрозы для жизни, представители Департамента морских и прибрежных ресурсов Таиланда подчеркивают: контакт с ними может вызвать покраснение, сыпь и раздражение кожи, особенно у людей с повышенной чувствительностью.

Туристов призывают не паниковать, но избегать любого контакта с медузами. В случае появления необычных симптомов после прикосновения необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

"Предупреждение появилось в разгар туристического сезона, когда остров принимает тысячи посетителей", – отмечают СМИ.

В то же время всего неделю назад вице-премьер-министр и министр природных ресурсов Таиланда Сучарт Чомклин сообщал о другой опасности: у острова Ко Аео недалеко от Пхукета обнаружили большое количество значительно более ядовитых "огненных медуз" вида Morbakka fenneri. По его словам, их концентрация достигала примерно 100 особей на квадратный метр – они плавали у поверхности на глубине 3–5 метров. Местных жителей и туристов тогда также призвали быть максимально осторожными во время морских развлечений и избегать любого контакта.

Лунные медузы отличаются от многих других видов тем, что не имеют длинных мощных щупалец с сильными жалящими клетками. Зато их окружает большое количество коротких и тонких щупалец по краю купола.

Местные власти также обнародовали рекомендации по оказанию первой помощи в случае укуса медуз. В случае укуса советуют немедленно выйти из воды, чтобы избежать серьезной аллергической реакции. Пораженный участок следует обработать уксусом, а если его нет – промыть морской водой (но не пресной). При этом категорически не рекомендуется тереть кожу или прикасаться к ней голыми руками, поскольку жалящие клетки могут оставаться на поверхности.

Даже если симптомы кажутся незначительными, за пострадавшим следует наблюдать как минимум в течение часа, ведь реакция организма может проявиться с задержкой, предупреждают специалисты.

Напомним, акулы у берегов Багамских островов оказались носителями кокаина. Согласно исследованиям, почти у трех десятков изученных акул, выловленных у побережья острова Эльютера, обнаружили загрязнители нового типа (CECs), включая кофеин, кокаин и обезболивающие. Фармацевтические препараты и нелегальные наркотики все чаще рассматриваются как серьезные загрязнители морской среды, особенно в регионах с активным туризмом и урбанизацией.

