Курортный город на Майорке запустил туристический маршрут для любителей селфи

Будем честны, любителей делать слефи на каждом шагу многие недолюбдивают. А в некоторых городах туристов, подолгу занимающих живописный локации ради лучших фото себя-любимых, даже штрафуют.

Однако курортный город Кальвия, расположенный на живописном испанском острове Майорка, решил не бороться со злом, а примкнуть к нему!

Как пишет Euronews Travel, этот исторический город славится своей классической архитектурой, многие здания которой датируются XVII веком, а также удобным доступом к пляжам и горным пейзажам.

В Магалуфе, одном из крупнейших курортов муниципалитета, в апреле 2026 года запустили новый "селфи-маршрут" специально для туристов, желающих сделать красивые фотографии.

Маршрут включает в себя стратегически расположенные фотобудки, призванные привлечь как туристов, так и местных жителей к созданию эффектных снимков себя и города для Instagram.

Туристам предлагают "запатентованную интеллектуальную систему указателей, позволяющую им самостоятельно делать идеальные фотографии и селфи", говорится в пресс-релизе городского совета Кальвии.

На данный момент уже установлены четыре специально оборудованных места для селфи на променаде Пасео Кальвия и возле пляжа Магалуф на набережной. Среди них – историческое поместье Кас Сабонерс, где, по рекомендации городского совета, лучше всего фотографироваться на рассвете, и остров Илья-де-Са-Поррасса.

В будущем планируется установить еще три таких места в поместье Торре-де-Торренова.

Всего в несколько кликов пользователи могут проложить маршрут, чтобы сделать лучшие снимки. Также разработано веб-приложение с аудиогидом на нескольких языках, позволяющее туристам более подробно узнать о каждой точке маршрута.

Власти Кальвии заявили, что эта инициатива является частью более широкой кампании по повышению осведомленности об устойчивом туризме, подчеркнув, что маршрут поддерживается правительством Балеарских островов и финансируется за счет налога на устойчивый туризм Майорки.

Инициатива призвана поощрять "ответственное поведение туристов и местных жителей, способствуя сосуществованию и охране окружающей среды", – говорится в заявлении местных властей.

