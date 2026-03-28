Где провести отпуск в июне: лучшие направления на любой бюджет

Июнь – прекрасный месяц для путешествий, если вы ищете более спокойный отдых с гарантированным солнцем, меньшим количеством туристов и идеальными условиями для пеших прогулок.

Идеальными для таких туристов могут стать несколько направлений от Румынии до Перу, пишет The Independent. Соучредитель Original Travel Том Барбер поделился списком мест, которые стоит посетить в июне.

Румыния

Любители истории будут в восторге от Трансильвании в центральной Румынии с ее хорошо сохранившимися средневековыми городами. Там вы сможете увидеть самую большую готическую церковь в Восточной Европе, которая находится в Брашове. Барбер также советует посетить городок Сибиу, чтобы увидеть невероятную барочную архитектуру и мощеные улицы. В Сигишоаре вы сможете увидеть цитадель на вершине холма и часовую башню, датируемую 14 веком. Также в Румынии эксперт советует не пропустить замки Бран и Корвин.

"Трансильвания – это, по сути, путешествие во времени. Создается впечатление, будто ты вернулся на несколько сотен лет назад: очаровательные маленькие деревни, все традиционное, люди до сих пор пользуются лошадьми и повозками, можно увидеть пастухов. Это как сцена из средневековья. Здесь почти нет дорог и автомобилей – это действительно старинный край", – поделился Барбер.

Менорка, Испания

Менорка – это второй по величине из Балеарских островов. Он раскинулся в западной части Средиземного моря к северо-востоку от Майорки.

Эксперт рассказывает, что на Менорке туристы могут увидеть как археологические и культурные памятки, так и отдохнуть на пляжах или исследовать скалы и ущелья.

Остров опоясывает прибрежная пешеходная тропа Camí de Cavalls длиной 185 км. По ней можно обойти весь остров, хотя на это уйдет несколько недель. Однако можно выбрать определенный участок и прогуляться по нему.

Лиссабон, Португалия

В столице Португалии в июне еще не будет пика жары, поэтому это прекрасное время для прогулок по холмистым улицам, полным своего неповторимого колорита.

Эксперт по путешествиям Пиппа О'Киф говорит, что Лиссабон "действительно оживает в июне благодаря Сантос Популарес".

"Это, по сути, фестиваль, который длится месяц. Улицы украшают и устраивают там концерты под открытым небом (arraiais), а также барбекю на улице. Самые заметные празднования проходят 12–13 июня в честь Санто-Антонио", – объясняет она.

Во время парада десятки малообеспеченных пар могут бесплатно пожениться в церкви Санто-Антонио и соборе Се. Празднование для них оплачивает город.

Июнь – это также месяц Прайда, и Лиссабон отмечает его с размахом.

Перу

Том Барбер говорит, что большинство людей думают о поездке в Латинскую Америку зимой, но на самом деле июнь – идеальное время для путешествия в Перу. В этот период там не слишком жарко.

"Мачу-Пикчу сейчас очень переполнено, но в [Священной] долине и вокруг нее есть много замечательных маршрутов для пеших прогулок", – отметил эксперт.

В других частях страны можно увидеть каньон Колка, глубина которого достигает 3500 метров. Это направление подойдет для любителей активного отдыха, ведь предлагает сложный маршрут с подъемами и спусками.

Гора Радуга (Виникунка) – еще один известный маршрут для пеших прогулок в Перу. Также, если вы все-таки посетите страну, обязательно побывайте на островах озера Титикака.

Малайзийская часть Борнео

Борнео – третий по величине остров в мире. Он разделен между тремя странами: Индонезией, Малайзией и Брунеем.

Малайзийская часть острова состоит из штатов Сабах и Саравак, и этот уголок славится древними тропическими лесами и богатой культурой коренных народов. Путешествие туда – идеальная возможность поближе познакомиться с дикой природой. Помимо карликовых слонов и носатых обезьян, там можно увидеть орангутангов в дикой природе.

"Также можно подняться на лодке вверх по реке, переночевать в традиционном племени и узнать об их образе жизни. Это просто необыкновенное место. Оно не настолько популярно, как должно было бы быть", – резюмировал Том Барбер.

