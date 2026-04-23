Где тепло в мае и июне: названы самые солнечные направления для отдыха

Популярность поездок в такой период растет, так как это позволяет избежать летних наценок.

В мире есть немало направлений, где уже сейчас можно рассчитывать на гарантированное тепло, пишет Daily Mail.

Сейчас, в частности, избегая летнего пика цен и толп, путешественники все чаще отправляются в путь в теплые дни межсезонья. По данным экспертов из Post Office Travel Insurance, май и июнь – один из лучших периодов для солнечного отдыха без переплат.

Лучшие варианты мая

Среди дальних направлений лидирует Куба, где температура достигает 30°C. Там можно насладиться колониальной архитектурой, ретро-автомобилями и белыми пляжами еще до начала сезона дождей. В то же время туристам советуют проверять актуальные рекомендации по безопасности из-за протестов.

Еще жарче – в Доминиканской Республике (около 31°C), где сочетаются идеальные пляжные условия и меньшее количество туристов. Популярность направления возросла после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Такую же температуру для отдыха предлагает и Барбадос – с теплым морем, насыщенной ночной жизнью и фестивалями, но без летних толп. Курорт сочетает роскошь и дикие природные ландшафты, а также идеально подходит для водных видов спорта.

Для любителей мегаполисов подойдет Сингапур, где температура достигает 32°C. Это динамичный город с акцентом на гастрономию и зеленый урбанизм, который даже называют альтернативой Дубаю.

Также в списке – Египет с температурой около 32 °C. Здесь идеальные условия для посещения древних достопримечательностей и отдыха на Красном море до наступления изнурительной жары.

Направления на июнь

Среди лучших направлений в начале лета – Италия (около 28°C), где комфортная погода позволяет исследовать исторические города, побережье и винодельни до наплыва туристов. Помимо популярных локаций вроде Амальфи или Рима, советуют обратить внимание на менее известные места, такие как Камольи.

Греция в июне предлагает около 30°C, сухую погоду и меньше туристов. Это идеальное время для путешествий по островам, купания в прозрачном море и прогулок по белым городкам без летней суеты.

Испания также радует 30-градусной температурой, длинными солнечными днями и более доступными ценами, чем в разгар лета. А Канарские острова (около 26°C) предлагают мягкий климат и идеальные условия для сочетания пляжного отдыха с активными путешествиями.

Среди дальних направлений отмечают Бразилию, где в первом месяце лета комфортные 25°C – прекрасное время для знакомства с городами, культурой и побережьем без чрезмерной влажности.

Полезные советы для туристов

Напомним, эксперты назвали три самых дешевых пляжных направления Европы, которые действительно стоит посетить. Они отобраны из длинного списка с учетом конфликта на Ближнем Востоке и собственного негативного опыта аналитиков.

Это – Ираклион на острове Крит, Абериствит – в Великобритании и Неум в Боснии и Герцеговине. По словам очевидцев, указанные курорты не разочаровывают.

