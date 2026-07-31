Изменение климата увеличило вероятность мегапожаров в Испании в 20 раз

Ученые предупреждают, что с дальнейшим повышением температуры подобные катастрофы будут происходить все чаще.

Из-за изменения климата разрушительные лесные пожары в Испании могут происходить теперь в 20 раз чаще. Глобальное потепление также как минимум вдвое увеличило вероятность экстремальной погоды, которая этим летом привела к масштабным лесным пожарам во Франции. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты экспресс-анализа, пишет Politico.

Как сообщается, крупные пожары охватили районы возле Бордо и Мадрида. Стихия вынудила тысячи людей покинуть свои дома и уничтожила сотни зданий. Распространению огня способствовали продолжительная засуха, аномальная жара и сильный ветер.

Согласно исследованию международной научной группы World Weather Attribution, сочетание высоких температур, пересохшей почвы и ветреной погоды из-за изменения климата стало как минимум в два раза более вероятным во Франции и в 20 раз более вероятным в Испании.

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По словам ученых, лобальное потепление значительно повысило вероятность рекордной жары в Западной Европе в конце июня и весенней засухи, которые создают идеальные условия для возникновения пожаров.

Нынешние мегапожары демонстрируют, насколько быстро экстремальная жара и высохшие ландшафты превращают обычные возгорания в национальные катастрофы. Глава климатического направления ООН Саймон Стилл заявил, что сжигание угля, нефти и газа усиливает потепление и делает подобные бедствия еще более разрушительными.

Расчеты показали, что при современном климате столь опасные условия для пожаров будут возникать примерно раз в 20 лет на юго-западе Франции и раз в шесть лет в центральной Испании.

Одной из главных причин роста пожарной опасности ученые называют погодные контрасты: после влажной зимы наступила сухая весна. Это привело к бурному росту растительности, которая затем высохла и стала идеальным топливом для огня.

По словам ведущего автора исследования, происходящее во Франции и Испании – это не случайность, а прямое следствие антропогенного изменения климата.

Пожары в Испании и Франции: подробности

Масштабные лесные пожары продолжают бушевать во Франции и Испании после аномальной жары. Власти рекомендуют туристам отказаться от поездок в наиболее пострадавшие районы, где возможны новые возгорания, эвакуация и перекрытие дорог. Из опасных зон уже вывезли более 300 тысяч человек. К тушению привлечены армия Франции и авиация ЕС, а путешественникам советуют следить за сообщениями экстренных служб перед поездкой.

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