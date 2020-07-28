Бельгийцев заставили носить защитные маски (фоторепортаж)

Люди должны носить маски в общественных местах и государственных учреждениях.

25 июля вступило в силу решение Национального совета безопасности Бельгии, что обязывающее жителей носить защитные маски.

Снова надеть индивидуальные средства защиты бельгийцев в разгар пандемии в мире заставил стремительный рост количества больных COVID-19 внутри страны.

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Люди должны носить маски в общественных местах и государственных учреждениях.

Вместе с указанными ограничениями вернули и сокращенный график для магазинов – их должны закрывать не позже 22:00, тогда как раньше эти заведения могли работать до 01:00.

Среди ограничений также соблюдение социальной дистанции, ввиду чего места на пляжах огородили специальными «стенками».

За последнюю неделю в Бельгии обнаружили 1115 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе 13 смертей от этого недуга. За весь период пандемии в стране умерли более 9 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленные данные по количеству активных случаев коронавируса за рубежом, согласно которым некоторые открыты для украинских туристов страны, такие как Албания и Болгария, отошли в "красную зону".

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