Минздрав изменил правила возвращения в Украину: в список стран "красной зоны" попали несколько курортных

В Украине есть требование проходить самоизоляцию/обсервацию или сдавать ПЦР-тест путешественникам, возвращающимся из государств "красной зоны".

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленные данные по количеству активных случаев коронавируса за рубежом, согласно которым некоторые открытые для украинских туристов страны, такие как Албания и Болгария, отошли к "красной зоне".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Украине есть требование проходить самоизоляцию/обсервацию или сдавать ПЦР-тест путешественникам, возвращающимся из государств "красной зоны". Такими государствами, в соответствии с критериями правительства, являются страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения превышает 55.

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По новым данным МОЗ по состоянию на 27 июля, в Албании этот показатель составил 67,52, в Болгарии - 68,14. До сих пор эти два страны оставались "зелеными" и украинцы могли возвращаться с отдыха без требования самоизоляции.

"Красной" остается и Черногория с показателем 321. "На грани" находится Египет с 52 активными случаями на 100 тысяч населения.

В безопасной "зеленой зоне" остаются Турция, где показатель составляет 13, и Хорватия с показателем почти 21.

Стоит подчеркнуть, что недавно Хорватия и Болгария ввели обязательный ПЦР-тест для въезда украинских туристов.

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