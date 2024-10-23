Это землетрясение относится к ощутимым.

Вечером в среду, 23 октября, в Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Отмечается, что толчки были зарегистрированы в 18:08:04, на глубине 3 км. Источник землетрясения находится в районе поселка Ломачинцы Днестровского района Черновицкой области.

"По классификации землетрясений относится к ощутимым. Землетрясение ощущается немногими людьми, которые находятся внутри помещения; под открытым небом – только в благоприятных условиях. Колебания подобны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, чуть более сильнее – на верхних этажах", – пояснили в Главном центре спецконтроля.

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Последнее землетрясение в этом районе было зафиксировано 23 ноября 2023 года. Его магнитуда составила 2,0.

Землетрясения в Украине

11 октября в Черном море произошло землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера. Его источник находился на глубине 10 километров. Специалисты оценили землетрясение как сильно умеренное.

Несколькими днями ранее – 8 октября – землетрясение произошло на Днепропетровщине. Толчки магнитудой 3,3 зафиксировали в Криворожском районе области примерно в 19:36.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 километров. Его фиксировали в 18 км к северо-западу от Кривого Рога и в 6 км к востоку от Лозоватки.

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