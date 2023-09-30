Топ-новостью последних двух дней в Великобритании стало уничтожение дерева.

Великобританию шокировала новость об уничтожении знаменитого "Дерева Робин Гуда" - 300-летнего клена, прославившегося появлением в известном фильме о мифическом борце за простых людей.

Как сообщает местная полиция, дерево, которое было туристическим магнитом, срубили в ночь на четверг. На этот момент полиция арестовала 16-летнего парня и 60-летнего мужчину по подозрению в этом акте вандализма. Известно, что подростка отпустили под залог, а мужчина сотрудничает со следствием. Никаких других подробностей и мотивов правонарушителей правоохранители не раскрывают.

"Я надеюсь, что этот второй арест демонстрирует, насколько серьезно мы относимся к этой ситуации и наше постоянное обязательство найти виновных и привлечь их к ответственности", — говорится в заявлении.

Как сообщает Sky News, дерево было местным туристическим магнитом и фигурирует в символике некоторых предприятий, зарабатывающих на туристах. Расположенный рядом паб The Twice Brewed Inn, тоже использующий изображение "дерева Робин Гуда" в качестве своего логотипа, назначил награду в 2 тысячи фунтов тому, кто поможет привлечь к ответственности вандалов.

Что известно о "Дереве Робин Гуда"

Широко распространено мнение, что дереву было около 300 лет, но официальные архивы британских властей показывают, что оно было посажено где-то между 1860 и 1890 годами. Оно находится в живописном уголке на границе Англии и Шотландии рядом с остатками так называемого "Адрианова вала" – древнеримской оборонительной линии, являющейся популярным туристическим объектом.

Общебританскую славу дерево получило в 1990-х после того, как на экраны вышел известный фильм "Робин Гуд: Принц воров", в котором снимались Кевин Костнер и Морган Фримен. Несколько сцен фильма были сняты на фоне этого дерева, из-за чего его стали называть "Деревом Робин Гуда". Эта слава не угасала, и в 2016 году оно было признано "Лучшим деревом Англии".

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