Один из самых известных пляжей Майорки 'исчезает' из-за чрезмерного наплыва туристов

Отдыхающие ежедневно неосознанно уносят с пляжа до 70 килограммов песка – на обуви, полотенцах и сумках.

На Майорке вспыхнуло возмущение из-за состояния одного из самых известных пляжей острова – живописного Эс-Кало-дес-Моро (Caló des Moro), который, по словам местных жителей, буквально "исчезает" из-за чрезмерного наплыва туристов.

Как пишет Express, некогда скрытая жемчужина юго-восточного побережья Балеарских островов сегодня стала жертвой собственной популярности, в значительной степени – из-за социальных сетей и инфлюенсеров.

Проблема эрозии пляжа становится все более заметной. По данным Фонда друзей Caló des Moro-s'Almonia, отдыхающие ежедневно неосознанно уносят с пляжа до 70 килограммов песка – на обуви, полотенцах и сумках. За весь летний сезон потери могут достигать шести тонн песка, особенно учитывая, что ежедневно сюда приходят до 4 тысяч человек.

Видео дня

Фотографии бухты, сделанные в 2011 и 2023 годах, демонстрируют заметные изменения: пляж постепенно сужается, а море все больше наступает на побережье.

Местные власти уже пытались принять меры для сохранения пляжа. В частности, на выходе установили специальные щетки для очистки ног от песка. Однако этого оказалось недостаточно. Жители также жалуются, что туристы часто оставляют мусор прямо на территории пляжа, не желая нести вещи обратно по узкой и крутой каменистой тропинке.

Caló des Moro расположен примерно в шести километрах от города Сантаньи и одновременно может вместить около 100 человек. В отличие от просторного пляжа Es Trenc, который имеет более полутора километров белого песка, развитую инфраструктуру и большие парковки, Caló des Moro – это небольшая скалистая бухта шириной всего около 20 метров, до которой еще нужно добраться пешком по довольно сложному маршруту.

Уникальный остров, который когда-то был резиденцией диктатора, начал принимать туристов

Напомним, что остров Бриюни, который когда-то был закрытой резиденцией югославского лидера Иосипа Броза Тито, сейчас открыт для туристов. На протяжении многих лет остров был закрыт для посетителей по приказу Тито, который использовал его как частное убежище.

Бриюни расположен недалеко от хорватского города Пула, входит в состав Национального парка Бриюни (Brijuni National Park), где можно увидеть настоящие следы динозавров, автомобиль, на котором по острову ездила королева Елизавета II, а также экзотических животных, подаренных Тито мировыми лидерами.

Вас также могут заинтересовать новости: