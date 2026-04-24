Первые цветы в Долине нарциссов: на выходных ожидается массовое цветение

Скоро долина начнет покрываться белым цветочным ковром.

В Долине нарциссов уже наблюдается активное бутонирование и появление первых цветов, поэтому уже на выходных ожидается цветение.

Как сообщает Карпатский биосферный заповедник на своей странице в Facebook, совсем скоро долина начнет стремительно меняться и покрываться белым цветочным ковром.

"Следите за нашими обновлениями – мы будем информировать о ходе цветения, чтобы вы могли выбрать лучшее время для посещения", – отметили в заповеднике и призвали воспользоваться возможностью "воочию увидеть эту потрясающую красоту".

Карпатский заповедник – что нужно знать

Этот заповедник – один из крупнейших природоохранных объектов Украины. Он занимает площадь 66 417,4 гектара.

"Самая высокая вершина Украины (гора Говерла, 2061 м), легендарные Близницы, высокогорные озера, географический Центр Европы, Долина нарциссов, всемирно известные буковые пралеса, крупнейшая карстовая пещера Украинских Карпат "Дружба" – лишь часть его территории", – отмечается на сайте заповедника.

Здесь представлено все ландшафтное и биологическое разнообразие Украинских Карпат – от предгорий до субальпийских и альпийских лугов (180–2061 м над уровнем моря).

Заповедник расположен в пределах Раховского, Тячевского, Хустского и Береговского районов Закарпатской области и состоит из 8 территориально изолированных массивов: Свидовецкого, Черногорского, Кузий-Трибушанского, Мармарошского, Угольско-Широколужанского, Долины нарциссов, а также двух ботанических заказников государственного значения – "Черная Гора" и "Юлиевская Гора".

Территория разделена на четыре функциональные зоны: заповедную, буферную, антропогенных ландшафтов и регулируемого заповедного режима.

Чем уникальна долина нарциссов

Напомним, что это уникальное место, подобного больше нет в Европе, ведь узколистный нарцисс растет только высоко в горах, а этот распространился в низине. Ежегодно тысячи туристов посещают долину нарциссов в период цветения.

