193 украинских военных вернулись домой из российского плена, - Зеленский (фото)

Среди освобожденных - военнослужащие Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Национальной полиции.

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого домой вернулись 193 украинских защитника.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. "193 украинских воина возвращаются домой в рамках обмена. Военные из Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта. Защищали Украину на разных направлениях. Среди них есть те, на кого Россия завела уголовные дела, есть и раненые", – рассказал глава государства.

По его словам, важно, что обмены происходят и что наши люди возвращаются домой.

Зеленский также выразил благодарность всем, кто работает ради обменов:

"Каждому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, которые помогают в этом. Помним о каждом и каждой и ежедневно продолжаем работу над возвращением наших людей домой из российского плена".

Обмен пленными: что известно

Как сообщал УНИАН, последний обмен состоялся накануне Пасхи. Тогда Украина вернула 182 человека, среди которых были как военные, так и гражданские.

Среди них воины, которые защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях. Среди них есть раненые.

Большинство находилось в плену с 2022 года.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов также заявлял, что среди освобожденных военных – большинство тех, кто находился в плену с 2022 года, в частности героические защитники Мариуполя. "Домой также вернулись 25 офицеров, освобождение которых было крайне сложной задачей, но вся команда Коордштаба справилась, в очередной раз достигла результата", – сообщал тогда он.

