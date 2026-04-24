Россиян выгнали окончательно: французы снесли стартовый стол для ракет 'Союз' (видео)

Европа приостановила космическое сотрудничество с Россией в первые дни после начала полномасштабного вторжения.

На французском космодроме Куру, расположенном на северо-востоке Южной Америки (Французская Гвиана, которая является заморским департаментом), снесли стартовую площадку для российских "Союзов". Об этом сообщает Alpha Centauri.

Как пишет портал, оставшиеся сооружения передадут стартапу Maiaspace – дочерней компании французской Arianespace. Их будут использовать для запусков новой ракеты Maia.

С этим проектом европейцы связывают большие надежды – они считают, что небольшая многоразовая ракета поможет Европе сократить колоссальное отставание от американской SpaceX.

"Союз на Куру" – справка УНИАН

"Союз на Куру" – программа по развитию сотрудничества между "Роскосмосом" и ЕКА (Европейское космическое агентство), начатая в 2007 году. С этой целью во Французской Гвиане были построены специальные комплексы для ракет-носителей "Союз-СТ-А" и "Союз-СТ-Б".

Первый запуск "Союза-СТ-Б" состоялся 21 октября 2011 года, а всего до 2022 года было выполнено 27 запусков, из которых успешными оказались 26. Прекращение сотрудничества европейцев с "Роскосмосом" было вызвано нападением россиян на Украину.

Космическая отрасль России – другие новости

Недавно россияне осуществили успешный запуск легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками. Новый запуск стал 8-м за всю историю эксплуатации ракет "Ангара-1.2".

В то же время россияне не смогли осуществить первый запуск новой ракеты "Союз-5" в намеченные сроки.

Напомним, речь идет о двухступенчатой ракете, стартовая масса которой составляет около 530 тонн. Ее длина составляет около 62 метров, а диаметр – 4,1 метра. На первой ступени ракеты установлен двигатель РД-171МВ, на второй – РД-0124МС.

