Кличко: Громада Киева передала 5 штурмовой бригаде почти 2000 беспилотников

Мэр Киева Виталий Кличко передал от имени киевской громады бойцам 5-й штурмовой бригады почти 2000 беспилотников различных типов. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Передал на фронт от громады столицы очередную партию необходимой защитникам помощи. Бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады отправили еще 1960 БПЛА различных типов. В частности, 1500 FPV-дронов (из них 1000 на оптоволокне), 200 беспилотников Mavic 3 PRO, 200 Matrice 4Т, 50 дронов-перехватчиков и 10 бомбардировщиков", – написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с начала года столица направила на оснащение 5-й штурмовой бригады 200 млн грн из городского бюджета.

Также он сообщил, сколько дронов в этом году уже приобретено для защитников за средства бюджета Киева.

"Всего в 2026 году от гроады города бойцам различных бригад передали уже более 47 500 БПЛА разных типов и другое оборудование. Киев помогал и продолжит помогать всем нашим защитникам", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в марте Киев передал бойцам 5 ОШБр 1300 БПЛА различных типов, а в феврале – 50 переносных зарядных станций, приобретенных на средства меценатов.

Как известно, по данным движения "Честно", в прошлом году на поддержку украинской армии столица направила почти 14 млрд грн – больше всех среди всех городов.