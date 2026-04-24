Бумажное удостоверение уже не требуется: в 'Дии' запустили обновление для ветеранов

Чтобы просмотреть удостоверение, достаточно авторизоваться в приложении "Дия".

В приложении "Дия" электронное удостоверение ветерана теперь отображается еще до выдачи бумажного дубликата. Об этом в колонке для "24 канала" сообщила заместитель министра цифровой трансформации по развитию экосистемы цифровых и офлайн-персонализированных сервисов Валерия Коваль.

"Электронное удостоверение ветерана в приложении "Дія" стало автономным, что устраняет необходимость получения бумажного документа", – отметила она.

По ее словам, раньше нужно было сначала получить физическое удостоверение, номер которого вносили в реестр. Теперь после присвоения статуса его сразу можно загрузить в смартфон.

Видео дня

Коваль подчеркнула, что бюрократические процессы, которые ранее требовали посещения учреждений и сбора бумажных справок, постепенно переводятся в цифровой формат.

По ее словам, для отображения удостоверения достаточно авторизоваться в приложении "Дія". "Если в профиле загружена ID-карта или загранпаспорт, вы сможете самостоятельно добавить документ в приложении за несколько кликов. Система автоматически отобразит ваше фото из государственных реестров", – пояснила она.

При этом Коваль подчеркнула, что главным источником данных для электронного удостоверения стал Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВВ), записи в который могут также создаваться непосредственно воинскими частями.

"Это означает, что как только статус ветерана внесен в базу, документ появится в приложении", – рассказала Коваль. Она отметила, что это устраняет риски, связанные с повреждением или потерей бумажного документа, – цифровой аналог всегда доступен в смартфоне, защищен цифровой подписью и готов к использованию.

Раздел "Ветеран PRO" в приложении "Дія"

Коваль рассказала, что сервис с услугами для ветеранов является также инструментом для самостоятельной проверки данных. Раньше для выяснения информации о собственном статусе приходилось обращаться в ЦНАПы или профильные учреждения. По ее словам, сейчас вся актуальная информация о статусе и удостоверении отображается непосредственно в смартфоне.

Коваль отмечает, что это возможность самостоятельно проверять корректность внесенных данных, что гарантирует уверенность в беспрепятственном получении льгот.

Кто может воспользоваться сервисом

Цифровое удостоверение и доступ к данным в "Ветеран PRO" доступны для ветеранов, ветеранок и членов семьи погибшего защитника и защитницы Украины, которые имеют:

удостоверение участника боевых действий;

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

удостоверение члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины;

удостоверение члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

удостоверение участника войны;

удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз работает над новым, четвертым, компонентом гарантий безопасности для Украины, который сосредоточится, среди прочего, на поддержке ветеранов. Вопрос будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 21 апреля.

Речь шла о том, что будет представлен четвертый компонент гарантий безопасности ЕС – относительно "общей стабильности". Он будет включать поддержку реформ оборонного сектора, противодействие гибридным и киберугрозам, а также реинтеграцию ветеранов.

