Билык разоткровенничалась о себе и диетах на фоне редких фото из архива

Известная украинская певица Ирина Билык показала новую серию фотографий из личного архива и сделала несколько откровенных признаний. В частности, исполнительница поделилась, что ее посещает ощущение, будто она несовершенная, а диеты - надоедают.

На этих опубликованных в Instagram черно-белых снимках она совсем маленькая играет с куклой, гуляет на улице и ест мороженое.

"Мы же когда-то были максимально простыми. Хотели – ели. Нравилось – делали. Не нравилось – не заставляли себя. А что сейчас? Даже удовольствие иногда "по графику", - написала Ирина Билык.

При этом в подписях к фото певица как бы "сравнивала", что она делает сейчас, будучи взрослой, и что делала, когда была ребенком:

"Я всегда очень сильная… даже когда не хочу ею быть – Ты молодец, я горжусь тобой и всегда рядом".

"Сейчас всем нужен только шум… хайп, драма, чужая личная жизнь, а я хочу о добром и вечном – Говори. Те, кому нужно, услышат".

"Снова ощущение, что я несовершенна – А для кого? Для меня ты всегда самая лучшая, и я люблю тебя".

"Всегда следи за питанием, "держи" диеты… так надоедает… А давай просто вкусно поедим и будем счастливыми?".

Напомним, недавно Ирина Билык тронула своих подписчиков детскими фото, которые еще никто не видел. На них она тоже как бы "пообщалась" со своей детской версией и рассказала, как, несмотря на сомнения и страхи, всегда стремилась к своим мечтам.

