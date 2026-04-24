Заморозки атакуют Украину сегодня ночью: температура упадет до 'минусов' (карта)

В ряде областей объявлены I и II уровни опасности.

Сегодня ночью температура в Украине опустится до "минусов". О заморозках предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25 апреля ночью в восточных, Сумской областях в воздухе заморозки 0...-3° (II уровень опасности, оранжевый)", – прогнозируют синоптики.

По их данным, на остальной территории, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, на поверхности почвы заморозки составят 0...-5°. В связи с этим введен I уровень опасности, желтый.

Погода 25 апреля - прогноз на завтра

В субботу в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков, только в северных областях днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью ожидается +1°...+7°, в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, на поверхности почвы, а на востоке страны и в Сумской области в воздухе заморозки 0°...-3°. Днем воздух по всей стране прогреется до +11°...+16°.

В Киеве также будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по Киевской области ночью +1°...+6°, на поверхности почвы заморозки 0°...-3°, днем +11°...+16°. В Киеве ближайшей ночью +3°...+5°, а завтра днем – до +13°...+15°.

