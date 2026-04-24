В Европе уже знают, как уйдет Путин: глава МИД Польши озвучил прогноз

Переговоры о мире с Украиной будет вести уже не Путин, а кто-то другой.

Российского диктатора Владимира Путина могут устранить люди из его же окружения, после чего переговоры о мире будет вести уже его преемник. Такое мнение в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Польский дипломат отметил, что во многих случаях государства заканчивали войны не с тем руководством, с которыс вступали в конфликт. Также он напомнил, что многих диктаторов свергало их собственное окружение.

"Здесь, в Риме, мне не нужно рассказывать, сколько императоров было устранено их собственной преторианской гвардией… Диктаторы всегда осознают это очень поздно", - заявил Сикорский.

Польський дипломат выразил уверенность, что Путин считает продолжение неудачной войны более безопасным для себя вариантом, чем ее окончание без видимой победы.

"Проблема диктаторов, вступивших в войну, в том, что если они прекратят конфликт без явной победы, их власть окажется под угрозой", - заявил он.

Также Сикорский добавил, что российские генералы не говорят Путину всей правды о ситуации на фронте, что загоняет Кремль во все более глухой тупик.

Как писал УНИАН, в России нарастает всеобщее недовольство блокировками интернета и ухудшением экономической ситуацию на фоне войны против Украины. Если еще два года назад россияне радовались войне, как проявлению геополитической мощи страны и наслаждались военным бумом в экономике, то сейчас ситуация прямо противоположная. Действия властей критикуют блогеры и даже некоторые осмелевшие политики.

Тем временем соцопросы фиксируют падение личных рейтингов одобрения Путина на фоне описанных проблем.

