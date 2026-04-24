В Кремле сделали заявление относительно возможного визита Путина на саммит G20 в Майами

Российский диктатор Владимир Путин может посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Майами, который состоится в декабре. Об этом заявили в Кремле после того, как президент США Дональд Трамп подчеркнул, что участие лидера РФ было бы очень полезным и что исключение России из "Большой восьмерки" (G8) было ошибкой, передает Reuters.

Как сообщил американский чиновник изданию, США пригласили РФ на ежегодную встречу стран G20, которую Вашингтон будет проводить в этом году в Майами. После чего Москва приняла такое приглашение.

Известно, что Путин не посещал саммиты G20 с 2019 года из-за пандемии COVID, а затем из-за вторжения России в Украину в 2022 году.

Видео дня

"Президент Путин может поехать в Майами как член G20, а может и не поехать, или же поедет другой представитель России", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В то же время высокопоставленный представитель администрации президента США заявил, что на данный момент официальных приглашений не направлялось.

"Но Россия является членом G20 и будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров", - добавил чиновник, пожелавший остаться анонимным.

В свою очередь Песков сказал, что РФ в любом случае будет представлена на саммите надлежащим образом, отметив, что Москва считает "Большую двадцатку" очень важной, учитывая кризисы, возникающие во всем мире.

"Как член G20, Россия была приглашена на все рабочие встречи, состоявшиеся до сих пор. Президент Трамп четко дал понять, что Россия может участвовать во всех встречах G20, поскольку США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита", - сказал представитель Государственного департамента США.

Что этому предшествовало

Ранее издание The Washington Post писало, что США планируют пригласить Путина на саммит лидеров G20 в Майами. Мероприятие должно состояться в декабре на гольф-курорте американского лидера.

В то же время Трамп заявил, что ему ничего не известно о приглашении Путина на саммит, однако он не будет против этого. Тем не менее он сказал, что сомневается, приедет ли российский диктатор, если его пригласят.

