На Ямайке дайверы используют подводные динамики, чтобы спасти кораллы: как это работает

По словам специалистов, если риф наполнен звуками, он, скорее всего, останется живым.

Под бирюзовыми волнами северного побережья Ямайки разворачивается настоящая миссия, а именно гонка за спасение умирающего кораллового рифа от гибели. Об этом пишет The Guardian.

"Однако инструменты, которые команда дайверов несет на дно моря, не являются теми, которые вы ожидали бы увидеть в наборе морского биолога. Они устанавливают водонепроницаемые динамики на дне океана, а человек, возглавляющий команду, не является ученым", - отмечается в материале.

Как отметил художник из Италии Марко Баротти, это сильно отличается от всего, чем он занимался раньше.

Пять лет назад Баротти начал создавать скульптуры на основе 3D-сканов кораллов. Вдохновением для него стали новые исследования, которые указывали на то, что звук может быть ключом к возрождению рифов, находящихся в тяжелом положении.

"Звук всегда был в центре моего творчества, но никогда на таком уровне", - сказал художник.

Звуковая дорожка моря

Для человеческого уха подводный мир может казаться тихим, однако здоровый риф на самом деле представляет собой какофонию звуков. Это биологическая симфония щелканья креветок, журчания рыб и движения течений. А вот умирающий риф пугающе тихий.

"Если риф наполнен звуками, он, скорее всего, останется живым, не так ли? И восстановится. А когда рифы деградируют, они замолкают", - добавил Баротти.

В The Guardian объяснили, что рыбы и мелкие коралловые организмы используют звук для ориентации в безграничных океанах и поиска места обитания, поэтому логика проста: если вернуть звук, то морские обитатели вернутся вслед за ним. В рамках проекта используются "подводные бумбоксы", которые 14 часов в день воспроизводят записанные звуки здорового рифа. Их питают солнечные панели, плавающие на поверхности.

В то же время руководитель отдела исследований фонда Alligator Head Foundation Декстер Дин Колкхоун говорит, что эта идея сразу же нашла отклик в его сердце.

"Я музыкант. Я играю на фортепиано, поэтому понимаю важность и силу звука", - добавил он.

По его словам, акустический подход является важным дополнением к набору инструментов его природоохранной организации.

"Это идеально вписывается в то, что мы пытаемся сделать, а именно - восстановить рифы, используя как можно больше методов", - отметил Колкхоун.

Как писал УНИАН, ранее в Великобритании девочка нашла под мостом одну из самых редких в мире амфибий. Считается, что эта найденная особь была выпущена из неволи владельцем.

В то же время один из краеведов сообщал, что в оккупированном Крыму южная часть одного из водохранилищ почти обезвожена. По его словам, такая ситуация может привести к преждевременной потере полезного объема воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах уже в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: