Иконы в бокалах и образ священника: популярный певец попал в скандал из-за новой песни

Презентация нового трека артиста вызвала возмущение в сети.

Известный украинский певец и юморист Иван Люленов после презентации новой песни "Икона" и клипа к ней попал в скандал.

Как пишет Telegram-канал "YULA NEWS", презентация трека прошла в одном из баров столицы. Во время мероприятия певец был в образе священника, а гостей на входе просили причаститься красным вином, после чего приглашали в заведение.

Во время презентации гостям "раздавали" небольшие изображения в стиле икон с фото певца, их нужно было класть в напитки, некоторые делали с ними фото.

Такая презентация не осталась незамеченной многими верующими, которым показалось, что артист неуместно обращался с иконами и, нарядившись священником, проявил неуважение к религии.

Возмущенный использованием христианских образов священник Василий Кинах с женой Софией сняли видео и опубликовали его в TikTok.

"Он одевается в образ священника. Сзади виден крест, символизирующий христианство; икону, на которой он себя изображает, кладут в стакан, кладут в рот. Каждому священнику плюнули в лицо. Выглядит так, будто он где-то там, знаете, шоу-бизнес ведет свой и так далее. Когда его просмотры и лайки стали важнее чувств и достоинства каждого христианина?" – сказал священник.

Видео священника и его жены нашло поддержку среди других пользователей, которые отметили, что такая презентация песни выглядит неуважительно по отношению к вере и религии.

После возмущения людей в комментариях и волны критики Иван Люленов объяснил свою позицию.

"Я с уважением отношусь к религии и к верующим людям. То, что некоторые написали в комментариях "мерзость", "богохульство", "грешники" – не вдохновляет, а пугает. Это агрессивно и провоцирует конфликт. Я против, потому что мои намерения светлы и Бог это знает. Скорее всего, я уже грешен. Но исповедью занимаются не "комментаторы", а священник. Поэтому если я допустил ошибку, я знаю, где находится церковь и с кем поговорить", – отметил певец.

Ранее певец заявил, что песня "Икона" никак не связана с темой веры.

"Икона – история об абсолютной женской красоте. О том, насколько она загадочна, глубока и безгранична. Она может привлечь одним взглядом, движением или просто своим присутствием. И ты уже ничего не сможешь сделать, кроме как восхищаться ею, но для нее ты просто знакомый…", – отметил певец в одном из постов в своем Instagram.

Напомним, в прошлом году Иван Люленов представил клип на песню "Шовковица", видео стало вирусным в сети, а сам трек покорил сердца украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: