Стало известно, кто будет героем нового сезона шоу 'Холостяк': объявлено имя

Героем 15-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" будет украинский баскетболист Вячеслав Кравцов, сообщили авторы проекта в Instagram.

"Я - Слава Кравцов, мне 38 лет, я - профессиональный баскетболист… Почти по всем показателям я на первом месте… Эмоции невероятные - играть в баскетбол за честь страны… С 26 лет я начал покупать корабли. Это уже большой бизнес…" - рассказал спортсмен о себе в ролике, который обнародовали в проекте "Холостяк".

Сообщается также, что три года назад баскетболист развелся, у него есть дочь Мелисса.

"Более два метра уверенности и харизмы", - описали Кравцова в ролике.

Вячеслав Кравцов – что о нем известно

По данным из открытых источников, украинский баскетболист Вячеслав Кравцов был женат на модели и обладательнице титула "Вице-мисс Украина" Элине Руденко. В 2020 году у пары родилась дочь Мелисса.

Вячеслав Кравцов - один из немногих украинских баскетболистов, которые играли в НБА, он выступал за команды Detroit Pistons и Phoenix Suns.

Также Кравцов является рекордсменом сборной Украины по количеству матчей, очков и подборов. Дебютировал за национальную сборную ещё в 2006 году и играл на Евробаскетах и чемпионате мира.

За карьеру выступал во многих странах - от Испании и Турции до Китая и Японии, что редкость даже для профессионалов.

