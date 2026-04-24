Продажи выросли почти вдвое: китайские автомобили бьют рекорды в Европе

На европейском рынке наибольшим спросом пользовались такие китайские бренды, как MG, BYD и Chery.

В марте 2026 года автопроизводители из Китая достигли рекордного уровня продаж в Европе, реализовав 149 094 автомобиля. Об этом сообщает Automotive News.

Озвученная цифра на 97% превышает показатель марта прошлого года, тогда как доля брендов из Китая на европейском рынке достигла 9,4%.

Предыдущий рекорд в 111 334 автомобиля был установлен в декабре 2025 года – это единственный другой месяц, когда продажи китайских автомобилей в Европе превысили 100 000 единиц.

Стремительный рост популярности китайских машин обеспечил высокий спрос на плагин-гибриды – их продажи увеличились в четыре раза. Сейчас каждый третий проданный в Европе "китаец" (32%) является гибридом.

Самыми популярными китайскими брендами на европейском рынке стали:

MG – 39 717 шт. (+2,6%). BYD – 37 732 шт. (+152%). Chery – 36 551 шт. (+369%).

Отметим также, что по данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), в марте 2026 года рынок новых легковых автомобилей в ЕС в годовом исчислении увеличился на 12,5% и достиг 1 158 317 единиц.

Самыми популярными новыми автомобилями в ЕС по типу источника питания стали:

Гибриды (HEV) – 444 835 шт. (+20%). Бензиновые автомобили – 262 617 шт. (-9%). Электромобили (BEV) – 234 532 шт. (+49%). Плагин-гибриды – 105 414 шт. (+28%). Дизельные автомобили – 83 739 шт. (-12%). Другие типы – 27 180 шт. (-20%).

Всего в первом квартале 2026 года в ЕС было зарегистрировано 2 822 616 новых легковых автомобилей, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом.

Автомобильный рынок – другие новости

Ранее стало известно, что в первом квартале 2026 года в Украине было приобретено 2608 легковых автомобилей китайского производства. Из них 58% составляли электромобили (за аналогичный период прошлого года их доля достигала 83%).

Среди новых китайских легковых автомобилей наибольшим спросом в Украине пользуется компактный электрический кроссовер BYD Leopard 3.

Сообщалось также, что в первом квартале 2026 года в нашей стране было продано 9467 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из Соединенных Штатов Америки.

