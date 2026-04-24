Вот что авиакомпании обязаны предоставить пассажирам бесплатно в случае отмены рейса

Это касается как неблагоприятных погодных условий, так и войны или извержения вулканов.

Пассажиры, чьи рейсы отменяют, часто остаются растерянными и раздраженными. Однако, как пишет Express, согласно правилам Великобритании, авиакомпании имеют четкие юридические обязательства по поддержке путешественников – независимо от причин сбоя.

Речь идет как о неблагоприятных погодных условиях или технических неисправностях, так и о чрезвычайных обстоятельствах, например войне или извержении вулканов. В любом случае перевозчики обязаны выполнять так называемую "обязанность заботы", то есть обеспечить пассажирам надлежащие условия во время ожидания дальнейшего путешествия.

Прежде всего это питание. Во время задержек пассажирам должны предоставить еду и напитки – обычно в виде ваучеров для использования в аэропорту. Если их не выдали автоматически, путешественники могут обратиться к представителям авиакомпании.

Вторая обязательная составляющая – проживание. Если задержка длится всю ночь, перевозчик должен организовать гостиницу. Иногда это делается централизованно, но бывают случаи, когда пассажирам предлагают самостоятельно забронировать жилье с последующим возмещением расходов.

Третье – транспорт. Авиакомпания должна покрыть расходы на дорогу между аэропортом и местом проживания. Если же пассажир живет неподалеку, могут компенсировать поездки домой и обратно.

Если перевозчик не обеспечивает надлежащий уход, пассажиры имеют право самостоятельно организовать необходимое и требовать компенсацию, сохранив все чеки. В то же время расходы должны быть разумными – обычно не возмещаются расходы на дорогие отели, изысканную еду или алкоголь.

Кроме того, пассажиры могут претендовать на денежную компенсацию, если прибытие в конечный пункт задерживается более чем на три часа. Впрочем, в случае "чрезвычайных обстоятельств" авиакомпания освобождается от выплат.

Размер компенсации зависит от дальности перелета – от примерно 220 фунтов стерлингов для коротких рейсов до 520 фунтов для дальних. Заявление нужно подавать непосредственно в авиакомпанию, и средства не выплачиваются автоматически. Если ответ затягивается более чем на восемь недель или возникает спор, пассажиры могут обратиться в органы альтернативного разрешения споров или к авиационному регулятору.

В случае задержки более пяти часов путешественники могут отказаться от поездки и получить полный возврат средств. Пассажиры с единым билетом на пересадку также остаются защищенными до конечного пункта маршрута, в отличие от тех, кто покупал отдельные билеты самостоятельно.

Какой напиток лучше не заказывать во время полета

Напомним, бортпроводники не советуют пассажирам заказывать диетическую колу во время полета. По словам стюардессы, ведущей блог под псевдонимом Jet, этот напиток считается одним из самых сложных в подаче на высоте. Когда пассажир просит диетическую колу, это может существенно замедлить обслуживание.

Дело в том, что на большой высоте газированные напитки пенятся значительно сильнее, чем на земле. Это связано со сниженным давлением в салоне самолета, из-за которого углекислый газ быстрее выходит из жидкости. И именно диетическая кола образует больше всего пены.

