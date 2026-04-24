Lufthansa проиграла апелляцию на 200 миллионов евро в споре с Ryanair

Решение суда было вынесено по иску компании Ryanair.

Lufthansa проиграла апелляцию на решение суда о недействительности одобрения Европейским союзом государственной помощи, которую она получила во время пандемии COVID-19. Это стало значительной победой для компании Ryanair, пишет The Independent.

Европейский суд отклонил иск авиакомпании, тем самым подтвердив решение Генерального суда, аннулировавшего первоначальное одобрение Европейской комиссией рекапитализации Lufthansa.

Ryanair приветствовала это решение и призвала Lufthansa немедленно вернуть 200 миллионов евро, полученных в качестве компенсации. Представитель компании заявил: "Сегодняшнее решение Суда Европейского союза еще раз подтверждает то, что было очевидно с самого начала: предоставленная Германией финансовая помощь Lufthansa в размере 6 миллиардов евро в связи с COVID-19 была незаконной государственной помощью, которая исказила конкуренцию".

Видео дня

Первоначальное решение суда датируется 2023 годом и было вынесено после судебного иска, поданного компанией Ryanair.

"Мы принимаем к сведению решение Европейского суда. В то же время мы хотели бы отметить, что расследование Европейской комиссии, которое продолжается с 2024 года и призвано привести к новому решению, теперь может учитывать решение Европейского суда. Мы будем конструктивно участвовать в текущем процессе и находимся в тесном контакте со всеми соответствующими учреждениями", – заявила Lufthansa.

Это решение принято на фоне спора Lufthansa с профсоюзом пилотов по поводу пенсий и забастовки. Во вторник группа заявила, что сократит 20 000 ближнемагистральных рейсов до октября включительно, а ранее в этом месяце объявила о полном выводе из эксплуатации 27 самолетов CityLine, сославшись на повышение цен на авиационное топливо и расходы, связанные с забастовкой.

Lufthansa - последние новости

Напомним, что Lufthansa значительно сократит норму бесплатной перевозки ручной клади в эконом-классе по самым дешевым билетам. Эксперты считают, что это решение фактически завершает превращение премиального авиаперевозчика в лоукостер на коротких и средних маршрутах.

А на дальнемагистральном флоте авиакомпании изменится категория кресел в бизнес-классе в рамках проекта Allegris. Такие места бизнес-класса будут оснащены кабинами с дверями и персональными шкафами, а кресла - системой обогрева и охлаждения.

