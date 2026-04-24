Российская экономика тормозит: Центробанк РФ предупредил о новых угрозах

В январе–феврале ВВП России сократился на 1,8%.

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 14,5%, чтобы поддержать замедляющуюся экономику. Как пишет Bloomberg, это уже пятое подряд снижение, которое соответствовало ожиданиям большинства аналитиков.

В то же время регулятор сигнализирует о возможной паузе в смягчении денежно-кредитной политики. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ставки сужается из-за инфляционных рисков, бюджетной политики и внешних факторов, в частности ситуации на Ближнем Востоке. В случае затяжного конфликта негативные последствия для российской экономики могут усилиться.

Недавнее сокращение экономики оказывает давление на руководство центробанка, а также ставит под сомнение официальный правительственный прогноз экономического роста на этот год. Жесткие финансовые условия, сохраняющиеся с целью сдерживания роста цен, вызванного войной Кремля против Украины, остаются главным тормозом экономической активности.

Дополнительным риском для ценовой стабильности является бюджетная политика. В первом квартале государственные расходы выросли на 17% в годовом исчислении, и существует вероятность превышения запланированных показателей.

В январе–феврале ВВП в совокупности сократился на 1,8%. Замедление настолько выражено, что Владимир Путин на прошлой неделе призвал чиновников объяснить его причины и принять меры. Однако политики описывают спад как временный эффект адаптации домохозяйств и бизнеса к более высоким налогам. Набиуллина ранее называла замедление "управляемым" охлаждением перегретой экономики, которое в целом происходит по плану.

При этом Центробанк РФ оставил свой прогноз роста на год без изменений на уровне 0,5–1,5% и ожидает, что в 2026 году инфляция составит 4,5–5,5%.

