ДТЭК вместе с Banda среди претендентов международной премии Global Best of the Best Effie Awards 2025

Рекламное агентство Banda вместе с компанией ДТЭК стали претендентами на международную премию Global Best of the Best Effie Awards. Об этом говорится в сообщении Banda.

"Раз в год Effie Global выбирает самые эффективные кампании мира. В этом году в список претендентов попал наш кейс с ДТЭК. Кроме нас там всего 46 других кейсов со всего мира. Скоро жюри выберет финальных победителей. Так что ждем и держим кулачки!" – говорится в нем.

Отмечается, что Banda и ДТЭК попали в этот список за сотрудничество с Александром Усиком в рамках кампании Fight for Light.

Видео дня

Эта кампания была проведена для привлечения внимания мирового сообщества к проблеме обстрелов и разрушений украинской энергетики.

В рамках кампании Усик неоднократно призывал мировое сообщество помочь украинской энергетике.

Напомним, в 2025 году ДТЭК Рината Ахметова получил золотую награду Effie за кампанию "Свет держится", в которой были задействованы самые известные бренды Украины.

