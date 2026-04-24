Цены на клубнику в Украине обрушил импорт: летом ягода может подорожать, – эксперт

Иностранная ягода часто уступает по вкусу украинской.

В Украине стартовал сезон клубники, однако уже в его начале импортная греческая ягода обрушила цены, вынуждая украинских производителей выходить на рынок дешевле, чем ожидалось. Об этом сообщает эксперт по плодоовощному рынку ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева, пишет AgroTimes.

"Во второй половине марта – в начале апреля цена в рознице быстро просела до 200 грн/кг, что автоматически снизило закупочный уровень до около 150 грн/кг и менее. В таких условиях традиционный старт для украинской тепличной ягоды на уровне 180–200 грн/кг уже не работает", – отмечает Гусева.

Украинские производители планировали выходить с тепличной продукцией примерно с мая из-за климатических условий. В то же время объемы тепличного производства остаются небольшими, отмечает эксперт.

Что касается клубники с открытого грунта, то ее массовые поставки ожидают не раньше середины июня. В то же время импорт уже формирует ценовую политику рынка. Данное влияние может сохраняться до конца июня, как в прошлом году. Гусева добавляет, что импортная ягода часто уступает по вкусу украинской.

Украинская клубника полностью зависит от погоды, отмечает эксперт. Прохладное лето может спровоцировать резкое повышение цен на клубнику из-за задержки созревания ягоды, предупреждает Гусева.

Пока цены на клубнику приятно удивляют украинцев, прогноз стоимости персиков и абрикосов летом не вселяет оптимизма. Из-за крайне неблагоприятных условий во время цветения этих косточковых деревьев их урожай может сократиться вдвое и спровоцировать дефицит на рынке.

Кроме того, Украина уже фактически столкнулась с дефицитом гречки. Цены на гречневую крупу на полках магазинов выросли от 25% до 50%.

