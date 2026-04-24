'Укрзализныця' расширяет женские купе еще на три поезда: куда будут курсировать

Государственная "Укрзализныця" увеличит количество поездов с женскими купе. С 1 мая компания добавит женские вагоны еще в трех поездах, сообщает пресс-служба железнодорожного перевозчика в своем Telegram-канале.

"Учитывая высокую популярность женских вагонов, их стабильную заполняемость более 92% и NPS (индекс лояльности потребителей, - УНИАН) около 87%, УЗ планомерно увеличивает количество таких вагонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже открыта продажа билетов в женские купе на следующие поезда с отправлением с 1 мая:

№7 Харьков – Одесса;

№12 Львов – Одесса;

№92 Львов – Киев.

В УЗ отмечают, что женские вагоны стабильно находятся в топе по заполняемости. Такие вагоны всегда имеют номер 5 и соответственно маркированы в приложении "Укрзализныци".

Полный перечень направлений поездов с женскими вагонами с 1 мая:

№1/2 Харьков – Ворохта;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№5/6 Запорожье – Ясиня;

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№22/21 Львов – Харьков;

№26/25 Одесса – Ясиня;

№29/30 Киев – Ужгород;

№38/37 Киев – Запорожье;

№41/42 Днепр – Трускавец;

№43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;

№75/76 Киев – Кривой Рог;

№81/82 Киев – Ужгород;

№95/96 Киев – Рахов;

№98/97 Ковель – Киев;

