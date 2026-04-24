Lufthansa вводит новые правила бесплатной перевозки ручной клади

Авиаперевозчик продолжает переориентировать свои услуги в сторону лоукостеров, что началось ещё в 2015 году.

Немецкая авиакомпания Lufthansa, входящая в число крупнейших в Европе, значительно сократит норму бесплатной перевозки ручной клади в эконом-классе по самым дешевым билетам, сообщает avianews.com.

В статье поясняется, что это решение фактически завершает превращение премиального авиаперевозчика в лоукостер на коротких и средних маршрутах.

"С 28 апреля Lufthansa начинает продажу нового тарифа эконом-класса Basic на своих рейсах и рейсах дочерних авиакомпаний – Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines и Air Dolomiti", – сообщает издание.

Известно, что тариф Basic будет действовать для полетов на региональных рейсах и маршрутах средней дальности с 19 мая 2026 года. Он не включает багаж и позволяет перевозить в качестве ручной клади только небольшой личный предмет размером до 40х30х15 см.

"Это может быть портфель, дамская сумочка, сумка для ноутбука или небольшой рюкзак", – поясняется в публикации.

Примечательно, что сейчас все пассажиры эконом-класса Lufthansa могут брать на борт одну единицу крупного ручной багажа размером до 55×40×23 см и весом до 8 кг, а также личную вещь размером до 40×30×15 см.

Издание отмечает, что немецкая авиакомпания позиционирует это нововведение как дополнительную опцию по привлекательной цене.

Однако на самом деле авиаперевозчик продолжает смещать свой сервис в сторону лоукостеров, что началось еще в 2015 году.

"С тех пор Lufthansa исключила из самых дешевых билетов эконом-класса багаж, питание и возможность бесплатно выбрать место при онлайн-регистрации", – говорится в статье.

По мнению издания, теперь самый дешевый тариф эконом-класса Lufthansa практически ничем не отличается от аналогичных тарифов крупнейших европейских лоукостеров Ryanair и Wizz Air. Регистрация в аэропорту пока остается бесплатной для пассажиров Lufthansa.

Ранее УНИАН сообщал, что авиакомпания объявила о сокращении 20 тысяч ближнемагистральных рейсов этим летом. Причиной такого решения является необходимость сократить расходы на авиационное топливо, цена которого выросла более чем в два раза. Как пишет Sky News, большинство сокращений связано с закрытием убыточного подразделения CityLine и выводом из эксплуатации 27 самолетов. В компании добавили, что на решение повлияли трудовые споры с персоналом. В авиакомпании отметили, что сокращение рейсов позволит сэкономить около 40 тыс. тонн авиационного топлива и составит лишь 1% от общего объема их пассажирских перевозок.

Также мы писали, что 10 апреля около 20 тысяч сотрудников Lufthansa начали забастовку, что привело к отмене большого количества рейсов. Объясняется, что профсоюз UFO прибег к забастовке, пытаясь добиться прогресса в переговорах о повышении заработной платы с руководством Lufthansa и ее региональной "дочеркой" Lufthansa CityLine, на которую также распространяется акция. Примечательно, что это была уже не первая забастовка работников авиакомпании. С начала 2026 года это была третья акция.

