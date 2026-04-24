Сциндапсус будет процветать годами: садоводы рассказали, как вырастить

Садоводы рассказали все, что вам нужно знать об этом неприхотливом растении.

Сциндапсус – эффектное и простое в уходе комнатное растение, которое прекрасно себя чувствует при минимальном внимании.

Однако, садоводы поделились главными правилами по уходу за этим цветком, которые предотвратят гниение корней и поражение щитовками, а также позволят поддерживать его пышный и яркий цвет долгие годы, пишет Marthastewart.

Инструкции по уходу

Независимо от того, какой сорт сциндапсуса вы выберете, всем им потребуется примерно одинаковый уход.

Полив

"Сциндапсус – очень неприхотливое растение, но его главная причина гибели – чрезмерный полив", – сказала опытный специалист по питомникам и ландшафтному дизайну Карен Масгрейв.

Нет определенного графика полива сциндапсуса – эксперты рекомендуют сначала проверить почву. "Попробуйте сначала почву пальцем. Если она сухая, поливайте, если нет, то лучше подождите", - посоветовала Масгрейв.

Другая специалист по растениям Лиза Штайнкопф рекомендовала поливать до тех пор, пока вода не вытечет из дна горшка, а через 30 минут излишки воды нужно удалить.

Почва

Сциндапсус не слишком привередлив к почве, но убедитесь, что выбрали почву с хорошим дренажем. "Выбирайте смесь, содержащую такие ингредиенты, как торф, вермикомпост и перлит", – сказала Масгрейв.

Удобрения

Этот цветок неприхотлив к удобрениям; подойдет любое универсальное удобрение для комнатных растений. Масгрейв рекомендовала удобрять растение с марта по октябрь.

Солнечный свет и температура

По словам Масгрейв, цветок лучше всего растет при умеренном рассеянном свете, хотя он также может переносить и слабое освещение. "Прямое солнце будет слишком ярким и может обжечь листья", – отметила Штайнкопф.

Что касается температуры, растение предпочитает ту же, что и люди. Только убедитесь, что растение не находится слишком близко к обогревателю или кондиционеру.

Пересадка

Важно пересаживать его, когда он перерастет горшок. "Я пересаживаю сциндапсус, когда корни начинают выходить из дренажных отверстий. Также я заметила, что если мне приходится поливать его чаще, то, возможно, пора увеличить размер горшка", – сказала Штайнкопф.

Садоводы посоветовали пересаживать растение в горшок немного больше предыдущего. А после пересадки растение нужно полить.

Обрезка

Обрезать сциндапсус необязательно, но это может улучшить его общую форму. По словам Штайнкопф, сциндапсус иногда теряет старые листья. "В результате остается "голый" стебель с листьями только на конце – он выглядит растрепанным. Я обрезаю стебель примерно на сантиметр от уровня почвы, и он даст новый побег", – сказала она.

Размножение

Ни один из экспертов не рекомендовал выращивать сциндапсус из семян, поэтому размножение – отличный способ вырастить больше этих прекрасных растений дома.

"Срежьте черенок сциндапсуса примерно на 7-15 см ниже места соединения листа со стеблем. Поместите черенок в воду, пока не разовьются корни, а затем посадите в почву", - рассказала Масгрейв.

