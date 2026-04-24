Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию (видео)

Визит будет посвящен развитию договоренностей в области безопасности, энергетики и инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Как отметил Зеленский, в его повестке дня предусмотрена встреча с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

"Вчера на встрече с европейскими лидерами закрепили финансовые гарантии нашей устойчивости. Сегодня развиваем договоренности с Саудовской Аравией в сфере безопасности, энергетики и инфраструктуры", – отметил Зеленский.

Как подчеркнул президент, важно, чтобы укрепление было взаимным.

"Цени содержательное сотрудничество между нашими странами", – добавил Зеленский.

Сотрудничество Украины и Саудовской Аравии

Как сообщал УНИАН, в конце марта Украина и Саудовская Аравия заключили соглашение о десятилетнем сотрудничестве в области обороны. Этот документ закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

Также президент отметил, что в ответ на военную помощь Украина пытается договориться со странами Ближнего Востока о поставках дизельного топлива. По его словам, в Украине возможен дефицит дизельного топлива на 90%. А от него критически зависят сельское хозяйство и грузовые перевозки.

