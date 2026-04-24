Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,55 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,00 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 17 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,02/44,05 грн/долл., а к евро – 51,58/51,60 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 апреля вырос на 5 копеек и составлял 44,20 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,60 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне не изменился и составлял 51,95 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,15 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 44,15 гривни за доллар, а курс евро в банке подешевел на 20 копеек и составлял 51,70 гривни за евро. Продать американскую валюту можно было по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

