В Киеве вырастут тарифы на парковку: в КГГА озвучили новые цены

Одновременно для налогоплательщиков в столице заработает система оплаты парковки со скидкой 90%.

В Киеве с 27 апреля тарифы на парковку вырастут на 5 гривень в каждой из трех зон.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, стоимость почасовой парковки вырастет в I зоне – с 35 грн до 40 грн за час, во II зоне – с 25 грн до 30 грн, в III зоне – с 5 грн до 10 грн за час.

В то же время для физических лиц, уплачивающих налоги в бюджет столицы, вводится новая услуга подписки на парковку в формате льготных месячных абонементов. Оформить подписку можно будет через приложение "Киев Цифровой" с 27 апреля.

Отмечается, что для граждан-налогоплательщиков в городе вводится скидка почти 90% на месячную подписку на парковку. Ее стоимость составит: III зона – 299 грн в месяц, II зона – 999 грн в месяц, весь Киев без ограничений – 1499 грн в месяц.

По информации"Киевтранспарксервис", в настоящее время стоимость абонемента составляет от 882 до 5 733 грн.

В КГГА добавили, что оформить подписку на парковку смогут физические лица, уплачивающие налоги: наемные работники, ФОП, лица, получающие другие налогооблагаемые доходы, владельцы имущества, за которое предусмотрена уплата налогов, а также работающие пенсионеры. Студенты могут относиться к этой категории только при наличии налогооблагаемого дохода.

Для подтверждения статуса налогоплательщика город внедряет цифровой механизм верификации в приложении "Киев Цифровой". До конца 2026 года один налогоплательщик сможет оформлять не более двух абонементов в месяц без подтверждения прав на автомобиль.

Транспорт в Киеве – главные новости

7 апреля стало известно, что в Киевской городской государственной администрации готовятся пересмотреть тарифы на проезд в коммунальном транспорте столицы . Городской голова Виталий Кличко тогда сообщил, что стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в Украине. Текущий тариф в 8 гривен не пересматривался с 2018 года.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля по 1 ноября на всех дорогах Киева будет действовать стандартное ограничение скорости – до 50 км/ч в соответствии с правилами дорожного движения.

